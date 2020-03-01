شكرا لقرائتكم خبر عن هذه علامات قلة الثقة بالنفس عند طفلك.. اعرفيها وعالجيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قلة الثقة بالنفس من الأشياء التى قد تحدث في مرحلة الطفولة، ومن المهم مراقبة علامات تدني احترام الذات عند طفلك وتقويمها وتعديلها فى الصغر، حتى لا تسبب مشاكل كبيرة عندما يكبر، في هذا التقرير نتعرف على علامات قلة الثقة بالنفس عند طفلك، وفقا لموقع healthy children.

وقد تكون قلة الثقة بالنفس عند الطفل استجابة يومية لكيفية ارتباط طفلك بالعالم من حوله، أو قد تحدث في بعض الأحيان فقط في مواقف محددة، لكن عندما تصبح نمطًا متكررًا للسلوك ، فأنت بحاجة إلى أن تشعر بوجود مشكلة.



علامات قلة الثقة بالنفس عند طفلك علامات قلة الثقة بالنفس عند طفلك

１- يتجنب طفلك المهام دون محاولة، هذا يشير في كثير من الأحيان إلى الخوف من الفشل أو الشعور بالعجز.

２- يتراجع الطفل بعد وقت قصير من بدء لعبة أو مهمة، والتخلي عنها إذا تعرض لأي إحباط.

３- يغش أو يكذب عندما يعتقد أنه سيخسر مباراة أو سيؤدي بشكل سيء.

４- يتصرف الطفل بطريقة سخيفة جدا، وهذه الأنواع من السلوك تدعو إلى إغاظة غيره من الأطفال.

５- يصبح مسيطرًا أو متسلطًا أو غير مرن كطريقة لإخفاء مشاعر عدم الكفاية أو الإحباط أو العجز.

６- يخلق الأعذار أو يقلل من أهمية الأحداث ("لا أحب هذه اللعبة على أي حال") ، ويستخدم هذا النوع من الكلام لإلقاء اللوم على الآخرين أو القوى الخارجية.

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７- انخفضت درجاته في المدرسة، أو فقد الاهتمام بالأنشطة المعتادة.

８- ينسحب اجتماعيًا ويفقد أو يكون لديه اتصال أقل مع الأصدقاء.

９- إنه يعاني من تغيير الحالة المزاجية ، أو إظهار الحزن ، أو البكاء ، أو نوبات الغضب ، أو الإحباط ، أو الهدوء.

１０- إنه يصدر تعليقات تنتقد الذات ، مثل "لا أفعل أي شيء بشكل صحيح" أو "لا أحد يحبني" أو "أنا قبيح" أو "هذا خطأي" أو "الجميع أذكى مني".

１１- لديه صعوبة في قبول الثناء أو النقد.

１２- يصبح قلقًا جدًا أو حساسًا تجاه آراء الآخرين عنه.

１３- يبدو أنه متأثر بشدة بتأثير الأصدقاء السلبي، حيث يتبنى مواقف وسلوكيات مثل كراهية المدرسة أو التصرف بشكل غير محترم، أو السرقة ، أو تجربة التبغ.

１４- يكون طفلك إما مفيد بشكل مفرط أو غير مفيد أبدًا في المنزل.