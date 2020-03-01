فوائد القرنبيط على صحة الجسم والبشرة والشعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر القرنبيط من أفضل الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى ووقايته من الأمراض والفيروسات والعدوى، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، وحسب ما ذكره موقع pallensmith فإن هناك فوائد عديدة لتناول القرنبيط.

فوائد القرنبيط على صحة الجسم

1:يحتوى القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها فيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة العظام والعضلات ووقايتها من الهشاشة والتلف والكسور، كما ينصح بتشجيع الأطفال على تناول القرنبيط ليساعد على نموهم بشكل صحى.

2:يعتبر القرنبيط من أفضل الاكلات التي تعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم وتعزيز صحة الكبد، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الخصائص المضادة للفيروسات والعدوى.

3:ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول القرنبيط، حيث انه يعمل على ضبط مستوى الضغط والوقاية من الجلطات.

4:يحتوى القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات والعدوى، كما انه يعزز صحة الجهاز التنفسى ويحميك من نزلات البرد والأنفلونزا.

5:تناول القرنبيط يقلل من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تقاوم الأورام السرطانية وتحد من الالتهاب والالم.

6:يحتوى القرنبيط على كمية عالية من الفيتامينات التي تعمل على الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمى ويحد من الاضطرابات والألم والتقرحات .

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فوائد تناول القرنبيط على صحة البشرة والشعر

1: يحتوى القرنبيط على بعض الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من البقع الداكنة والبثور السوداء، لذلك ينصح بتناوله دائما.

2:تناول القرنبيط يساعد على نضارة البشرة وحمايتها من الشيخوخة والتجاعيد وتقلل من خطر ظهور الهالات السوداء تحت العين.

3: يساعد القرنبيط على تعزيز صحة ونمو الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

4: تناول القرنبيط يعمل على الوقاية من قشرة الشعر والتهاب فروة الرأس.

5: يحتوى القرنبيط على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على نمو الشعر وكثافته.