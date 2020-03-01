شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض مرض النقرس المزمن أهمها الالتهابات المتكررة فى الأصابع والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
النقرس أحد أكثر أشكال التهاب المفاصل ألما، ويكون عادة في إصبع قدمك الكبير، ولكن هل تعني إصابتك بالنقرس انك سوف تعاني منه طوال حياتك.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.
ذكر موقع pain management إن معظم الأشخاص الذين يعانون من النقرس سيواجهون هجومًا واحدًا النقرس الحاد في حياتهم، ومع نوبة النقرس الحادة ، ستزول الأعراض في غضون بضعة أيام، وقد لا تتعرض أبدًا لهجوم آخر.
ولكن بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يكون النقرس حالة تقدمية ويمكن أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لهجمات النقرس المتكررة، وتستمر الهجمات عمومًا لفترة أطول من الهجوم الأولي.
ويمكن للأشخاص الذين يعانون من هجمات النقرس المتكررة أن يستمروا في الإصابة بالنقرس المزمن، ومن المحتمل أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لأضرارعديدة، ويجب على هؤلاء تناول الأدوية على المدى الطويل لمنع نوبات النقرس.
الألم والالتهابات هي الأعراض الأكثر شيوعًا لنوبة النقرس، يوصف الألم المرتبط بالنقرس أحيانًا بأنه حاد وبه خفقان .
يحدث الألم عادة دون سابق إنذار - قد يوقظك في منتصف الليل، أو قد تلاحظه أول شيء في الصباح.
عندما تصاب بنوبة النقرس، يكون الألم ثابتًا، وقد تتقلب شدة الألم طوال فترة الهجوم. +
وعلى الرغم من أن الهجمات تستمر عادة حوالي 3 إلى 5 أيام، إلا أن الألم يكون أشد خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد بدء الهجوم. بعد انتهاء الألم، قد تلاحظ بعض الانزعاج في المفصل المصاب. يمكن أن يستمرهذا الانزعاج من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.
بالإضافة إلى الألم ، قد تلاحظ أيضًا أن المفصل المصاب يكون فيه تيبس وانتفاخ واحمرار ودافئًا.
بالإضافة إلى الألم والالتهابات، هناك بعض العلامات والأعراض الأخرى لنوبة النقرس التي يجب عليك البحث عنها.
ومع ذلك إذا أصبح النقرس مزمنًا ، فيمكن أن تصاب المزيد من المفاصل.
-الحمى: بعض الناس يعانون من الحمى أثناء نوبة النقرس.
ليس كل من لديه نوبة النقرس لديه كل هذه الأعراض، قد يكون لديك فقط بضعة أعراض.
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