شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر هاتفك المحمول على صحة جسمك وعقلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقاويل عديدة حول أضرار استخدام الهاتف المحمول بكثرة، حيث أشارت العديد من الدراسات الطبية، إلى أن له تأثير سلبي علي صحة الجسم والعقل وأيضا النفسية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير المنشور عبر موقع "the healthy".

وأوضح التقرير أن العبث في الهاتف المحمول قبل النوم يزيد من فرص تعرضك للإصابة بالأرق، وذلك بسبب الضوء الأزرق الخارج من المحمول الذي يتسبب في تقليل إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعدم علي النوم، ولذا عليك تجنب الإمساك بالهاتف المحمول قبل النوم بمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الهاتف المحمول يتسبب في عدم تركيزك، نتيجة لصوته المرتفع وأيضا صدور الإضاءة منه، ولذا عليك وضعه علي وضع الصامت تجنبا لشتات التفكير.

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وأوضح التقرير أن وضع هاتفك جانباً عندما تكون بمفردك له فائدة وهي زيادة إلهامك بالأفكار الإبداعية، فبدلاك من الإمساك به للعب عليك البحث عن شيء لقراءته، أو التعرف علي أشياء أنت تطمح بالوصول إليها.

وأشار التقريرإلى أن الهواتف المحمولة تكون محملة بشكل كبير بالجراثيم عشرة أضعاف ما ستجده في معظم المراحيض، ولذا عليك مسح هاتفك يوميًا بمناديل مضاد للبكتيريا سهلة الاستعمال أو بقطعة قماش للتخلص من البكتريا المتراكمة داخله.

وكشفت دراسة أجريت على بعض المتطوعين الذين يعانون من زيادة الوزن وكان أولئك الذين استخدموا تطبيقًا للهواتف الذكية لتسجيل استهلاكهم من الطعام أكثر تشددًا من أولئك الذين استخدموا مذكرات ورقية أو موقع ويب لفقدان الوزن وفقدوا ضعف هذا الوزن تقريبًا.