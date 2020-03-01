- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر هاتفك المحمول على صحة جسمك وعقلك؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير أن العبث في الهاتف المحمول قبل النوم يزيد من فرص تعرضك للإصابة بالأرق، وذلك بسبب الضوء الأزرق الخارج من المحمول الذي يتسبب في تقليل إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعدم علي النوم، ولذا عليك تجنب الإمساك بالهاتف المحمول قبل النوم بمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الهاتف المحمول يتسبب في عدم تركيزك، نتيجة لصوته المرتفع وأيضا صدور الإضاءة منه، ولذا عليك وضعه علي وضع الصامت تجنبا لشتات التفكير.
وأوضح التقرير أن وضع هاتفك جانباً عندما تكون بمفردك له فائدة وهي زيادة إلهامك بالأفكار الإبداعية، فبدلاك من الإمساك به للعب عليك البحث عن شيء لقراءته، أو التعرف علي أشياء أنت تطمح بالوصول إليها.
وأشار التقريرإلى أن الهواتف المحمولة تكون محملة بشكل كبير بالجراثيم عشرة أضعاف ما ستجده في معظم المراحيض، ولذا عليك مسح هاتفك يوميًا بمناديل مضاد للبكتيريا سهلة الاستعمال أو بقطعة قماش للتخلص من البكتريا المتراكمة داخله.
وكشفت دراسة أجريت على بعض المتطوعين الذين يعانون من زيادة الوزن وكان أولئك الذين استخدموا تطبيقًا للهواتف الذكية لتسجيل استهلاكهم من الطعام أكثر تشددًا من أولئك الذين استخدموا مذكرات ورقية أو موقع ويب لفقدان الوزن وفقدوا ضعف هذا الوزن تقريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يؤثر هاتفك المحمول على صحة جسمك وعقلك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.