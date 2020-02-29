دولة الإمارات تحاصر كورونا بقرارات فعالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت دولة الإمارات العربية عدد من الإجراءات الحاسمة للتحصين ضد فيروس كورونا. اعتبارا من 1 مارس. لبنان يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع عدد الحالات إلى 7 اليابان تخصص 2.5 مليار دولار لمكافحة كورونا

تعليق الدراسة في الحضانات بعد شفاء 5 حالات من المصابين ما يشكل 25% من عدد الإصابات في دولة الإمارات.. وغيرها من القرارات.

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