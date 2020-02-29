شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق تربية الحيوانات الأليفة..أطعمة تمنع إصابة كلبك بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان هو مجموعة من الأمراض الناجمة عن تكاثر الخلايا غير المنضبطة، ومن الصعب للغاية علاج السرطان المتطور، ولكن هذا لا يعني أن حيوانك الأليف سوف يموت، فلا داعي للشعور بالخوف والإحباط والألم، فقد وجدت الأبحاث أن الخلايا السرطانية تزدهر على السكريات التي تحرم الجسم من البروتينات والكربوهيدرات، ويمكن للخلايا السرطانية أن تستخدم السكريات ، لكن ليس أنواعًا معينة من الدهون كمصدر رئيسي للطاقة، فعندما تستخدم الخلايا السرطانية السكر لإنتاج الطاقة ، فإنها تنتج اللاكتات التي تستنفد طاقة الكلب ، مما يسمح للسرطان بإضعاف الجسم وجعل الورم يزداد قوة.

وخلال هذا التقرير، سنقدم أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها لحيواناتك الأليف لحمايته من الإصابة بالسرطان، وذلك وفقا لموقع " doggy7"، ومنها:

-الجزريحتوي الجزر على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها العديد من المزايا للكلاب، فهو يمنع السرطان ، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية ، وهو جيد لصحة العين . - البرقوق والخوخفاكهة الخوخ والبرقوق غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، ويمنع أنواع معينة من السرطان ويكثف وظائف المناعة. -السمك أو زيت السمكتحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والتونة، على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وبالتالي فهي الأكثر فائدة في التقليل من فرص الإصابة بالسرطان. - اليقطينيحتوي على العديد من الفيتامينات مثل الثيامين والبيريدوكسين والنياسين وحمض الفوليك وحمض البانتوثنيك، ولديهم أيضا الكثير من الألياف انه لامر جيد لأمراض الأيض والجهاز الهضمي والسرطان. -القرنبيط والبروكلييعتبرالبروكلي والقرنبيط من أكثر الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان، وعلى الرغم من أن التأثير على صحة الكلب أقل وضوحًا ، إلا أنه يحقق أيضًا فوائد متعددة، فهو غني بالفيتامينات C و A و E و K و يمنع السرطان ويحمي القلب والعظام ويقوي جهاز المناعة لديك. -بذور الكتانبذورالكتان هي مصدر غني من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والألياف ومركب يسمى اللجنين، وأنها تمنع السرطان، وحماية القلب وخفض الكولسترول. - التفاحالتفاح غني بالفيتامينات C و K و A، فهي تساعد في الوقاية من السرطان وتقليل فرص الإصابة بالأمراض في العظام وتحسين الجلد والجهاز المناعي للكلاب.