لعشاق تربية الحيوانات الأليفة..أطعمة تمنع إصابة كلبك بالسرطان

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وخلال هذا التقرير، سنقدم أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها لحيواناتك الأليف لحمايته من الإصابة بالسرطان، وذلك وفقا لموقع " doggy7"، ومنها:-الجزريحتوي الجزر على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها العديد من المزايا للكلاب، فهو يمنع السرطان ، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية ، وهو جيد لصحة العين . - البرقوق والخوخفاكهة الخوخ والبرقوق غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، ويمنع أنواع معينة من السرطان ويكثف وظائف المناعة. -السمك أو زيت السمكتحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والتونة، على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وبالتالي فهي الأكثر فائدة في التقليل من فرص الإصابة بالسرطان. - اليقطينيحتوي على العديد من الفيتامينات مثل الثيامين والبيريدوكسين والنياسين وحمض الفوليك وحمض البانتوثنيك، ولديهم أيضا الكثير من الألياف انه لامر جيد لأمراض الأيض والجهاز الهضمي والسرطان. -القرنبيط والبروكلييعتبرالبروكلي والقرنبيط من أكثر الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان، وعلى الرغم من أن التأثير على صحة الكلب أقل وضوحًا ، إلا أنه يحقق أيضًا فوائد متعددة، فهو غني بالفيتامينات C و A و E و K و يمنع السرطان ويحمي القلب والعظام ويقوي جهاز المناعة لديك. -بذور الكتانبذورالكتان هي مصدر غني من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والألياف ومركب يسمى اللجنين، وأنها تمنع السرطان، وحماية القلب وخفض الكولسترول. - التفاحالتفاح غني بالفيتامينات C و K و A، فهي تساعد في الوقاية من السرطان وتقليل فرص الإصابة بالأمراض في العظام وتحسين الجلد والجهاز المناعي للكلاب.
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