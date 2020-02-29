شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يُنصح بتناولها بعد خلع الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

عليك تناول الشوربة المضروبة في الخلاط، والغنية بالخضراوات واللحوم، فهى تحتوى على عناصر غذائية عالية يحتاجها الجسم، وتساهم في ترطيب الجسم، وتعمل علي سرعة التئام الجرح، وذلا يمكنك تناول شوربة الأسماك، أو الدجاج أو اللحم، أو الكريمة.

يمكنك تناول البطاطس المهروسة، فهي مرتفعة السعرات الحرارية وسهلة المضع والهضم، كما أنها تحتوى على البوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب، وهذه العناصر يحتاجها الجسم وخاصة بعد خلع الأسنان.

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يمكنك تناول بيض مخفوق، فهو عنصر غذائي يحتوى على البروتين والدهون الصحية والمواد الغذائية الهامة للجسم، والأوميجا3، التي تساعد في شفاء الأنسجة.

الزبادي يعد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، والزنك، ولذا تناوله بعد خلع الأسنان يساعد في الشفاء، لأنه يساعد في ترميم وتقوية الأسنان بشكل ملحوظ.