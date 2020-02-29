شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..ماذا تفعل إذا كانت نتيجة تحليل فيروس كورونا إيجابية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل فيروس كورونا يكشف عن علامات الإصابة بالفيروس بطرق عديدة منها مسحة الأنف أوالبلغم وكذلك تحليل الدم، ولكن ماذا تفعل إذا كانت نتيجة تحليل فيروس كورونا إيجابية لديك، هذا ما نتعرف عليه، وفقا لموقع medlineplus .

وفيروس كورونا الجديد من الفيروسات التاجية التي تسبب مشاكل فى الجهاز التنفسي، وتم اكتشاف ثلاثة من هذه الفيروسات التاجية الجديدة في السنوات الأخيرة:

-السارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) ، وهو مرض تنفسي خطير ومميت في بعض الأحيان، تم اكتشافه لأول مرة في الصين في عام 2002 وانتشر في جميع أنحاء العالم وساعد الجهد الدولي على احتواء انتشار المرض بسرعة ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة في أي مكان في العالم منذ عام 2004.

MERS- (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) ، وهو مرض تنفسي شديد.

COVID-19- (مرض فيروس كورونا 2019). تم اكتشافه في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، حدثت معظم الإصابات في الصين كما انتشر في عدد من دول العالم .

ويساعد تحليل فيروس كورونا في سرعة تشخيص المرض وتقليل فرص انتشاره للآخرين.

نتائج تحليل فيروس كورونا

إذا كانت نتائجك إيجابية، فهذا يعني أن لديك على الأرجح عدوى فيروس كورونا، لا يوجد علاج محدد لهذه الإصابات ، ولكن قد يوصي طبيبك لتخفيف الأعراض، وتشمل هذه:

-شرب الكثير من السوائل

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- الراحة

-قد تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى في حالة تفاقم الأعراض، مما قد يكون علامة على حدوث التهاب رئوي.

أعراض الالتهاب الرئوي تشمل السعال المتفاقم، وزيادة صعوبة التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة.

إذا تم تشخيص إصابتك بعدوى فيروس كورونا، يجب عليك أيضًا اتخاذ الخطوات التالية لمنع الآخرين من الإصابة بالمرض:

-البقاء في المنزل.

-ارتد قناعًا للوجه عند وجود أشخاص آخرين.

-لا تشارك أكواب الشرب ، أو أدوات الأكل ، أو المناشف ، أو الفراش ، أو أي أشياء أخرى مع أشخاص في منزلك.

-السعال أو العطس في منديل ، وليس يديك.

ا-غسل يديك بشكل متكرر وشامل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، في حالة عدم توفر الصابون والماء، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول والذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول.

إذا كانت نتائجك سلبية، فقد تحتاج إلى مزيد من الاختبارات حتى تحصل على تشخيص، ستظل بحاجة إلى اتخاذ خطوات لمنع انتشار العدوى.