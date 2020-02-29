كيفية تخفيف سعال الطفل ليلاً...عشرات العلاجات الآمنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - كثيراً ما تلاحظ الأم زيادة سعال طفلها ليلاً من دون أن تعرف الأسباب...مما يثير القلق والانزعاج لها ولكل آل البيت، هنا يؤكد الطب: أن السعال وراءه مشكلة صحية ويعد علامة على أن جسم الطفل يحاول التخلص من مادة مُهيجة أو من المخاط أو من جسم غريب... والعلاج لن يكون بمضادات حيوية؛ إنما باستخدام أدوية مهدئة للسعال وأساليب طبيعية تتعلمها الأم...معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال للتعرف على المزيد.

أسباب السعال كثيرة

1 - قد يكون بسبب الربو أو حساسية الصدر؛ حيث يحدث تغيرات في جسم الطفل يومياً مما يؤثر على بعض وظائف الجسم خاصة الجهاز التنفسي، وأحياناً بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم بمقدار درجة واحدة أثناء النوم...مما يزيد من الحساسية بمجرى الهواء وحدوث السعال ليلاً.

2 - وقد يكون بسبب تجمع الإفرازات في مجرى التنفس، ويزداد الأمر ليلاً لصعوبة التخلص منها أثناء النوم، أو يحدث الارتجاع الحمضي من المعدة إلى المريء. نتيجة لاسترخاء الطفل والاستلقاء على الفراش أثناء النوم مما يؤدي للسعال.

3 - كما أن الأتربة بالغرفة تزيد من السعال، ولا بد من تنظيفها وتهويتها وأغطية الفراش والسجاد والوسائد... وتعد أجهزة التبريد والتدفئة من أهم أسباب السعال الليلي للطفل المصاب بتحسس من هذه الأجهزة... ويفضل الحفاظ على درجة الحرارة المعتدلة.

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4 - وهناك أمور تعيق التنفس مثل تضخم اللوز في الحلق، أو زيادة الوزن، ويجدر التنبيه لوضعية نوم الطفل؛ إذ يجب رفع رأس الطفل للمحافظة على الممرات الهوائية مفتوحة ويُمنع تهيج المخاط فلا يزيد السعال، مع الحرص على عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة – قبله بساعتين -

5 - كما أن دخول الحيوانات الأليفة إلى غرفة نوم الطفل المصاب بحساسية الصدر تسبب له السعال، وكذلك الدخان والروائح النفاذة؛ فهي تهيج الكحة: مثل السجائر والعطور والمبيدات الحشرية، ومعطر الجو والبخور... ولا بد من زيارة الطبيب والالتزام بالعلاجات.

طرق منزلية آمنة لعلاج السعال

قدمي لطفلك مشروبات دافئة...كالينسون والكروية والبابونج، الانتظام في تناول العسل الأبيض، ملعقة يومياً أو إضافتها للماء الدافئ،

أو عصر الليمون قبل النوم مما يساعد على ترطيب الحلق من خلال ترطيب الغشاء المخاطي، ينطبق الأمر على الأطفال في عمر أكثر من عام... وغير مسموح به قبل هذا السن.

أخذ قسط واف من الراحة يساعد جسم الطفل على محاربة العدوى والقضاء عليها، إضافة لتناول الخضراوات والفاكهة خاصة التي تحتوي على فيتامين «س» فهي تنظف الحلق وتسيطر على السعال مثل الفلفل بألوانه، البر وكلي، اللوبية الخضراء، القرنبيط، ومن الفواكه: الجوافة والفراولة والكيوي والبابايا والبرتقال.

الغرغرة بالماء المالح فعّال للغاية في إزالة المخاط الزائد من الحلق، إضافة إلى العسل بالليمون، النعناع، البرتقال بالجزر، والحبة السوداء.