كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - جدول المحتوى 1 - تحليل الحمل المنزلي 2 - تحليل الحمل بالكلور 3 - جهاز تحليل الحمل 4 -تحليل الحمل بالملح 5 - تحليل الحمل الرقمي 6 - تحليل الحمل بالدم تأخرت الدورة الشهرية المنتظمة عدة أيام، وأصبح الأمل مع القلق يراودانك، فأنت تحلمين بالأمومة، ولذلك فالبحث عن طرق لكشف الحمل لا يتوقف، ولذلك أيضاَ فأنت تتبعين بعض أنواع تحليل الحمل مثل التحاليل الآتية، والتي يشرحها بشيء من التفصيل الدكتور عبد الوهاب موسى، إختصاصي النساء والولادة: Advertisements تحليل الحمل المنزلي يستخدم الشريط الطبي في كشف الحمل في المنزل ويمكن الحصول عليه من الصيدلية.

قومي باستخدامه في الصباح الباكر للحصول على أفضل النتائج.

يجب الحصول على قطرات من البول في وسط عملية التبول.

ضعي نقطة من البول الذي جمعتيه في كوب بلاستيكي فوق شريط الاختبار وفي المكان المخصص له.

انتظري حسب المدة الزمنية الموضحة على غلاف الشريط.

كل نوع من الشريط يحدد طريقة كشف الحمل سواء بتغير اللون، أو ظهور خط أو أكثر.

في حال ثبوت الحمل يجب أن تراجعي الطبيب فوراَ. تحليل الحمل بالكلور يعتبر من الطرق الشعبية الغير دقيقة.

لا يمكن الإعتماد على هذه الطريقة أبداَ، أو التفكير في اتباعها.

يمكن أن يحقق نتيجة بعد تأخر الدورة بعشرة أيام أو أسبوعين فقط، إذ أن الكلور يكشف عن وجود هرمون الغدد التناسلية المشيمائية فقط وليس هرمون الحمل.

في حال ظهور الزبد أو الفقاعات في البول بعد مرور عشرة أيام على تأخر الدورة الشهرية فذلك يؤكد حدوث الحمل. جهاز تحليل الحمل يعتبر جهاز تحليل الحمل من أحدث طرق كشف الحمل.

لا يظهر الجهاز نتائج دقيقة قبل مرور عدة أيام على تأخر الدورة الشهرية، أي بعد نزول هرمون الحمل في البول.

وقد يعطي نتيجة على شكل خطين متوازيين في حال وجود الحمل.

الشريط له تاريخ انتهاء صلاحية ويجب التأكد من ذلك ليعطي نتائج دقيقة. تحليل الحمل بالملح يعتبر تحليل الحمل بالملح مثله مثل تحليل الحمل بالكلور.

ولكنه يعتمد على نزول الهرمون من الكلى بعد انتشاره في الجسم، وبعد ذلك ينزل في البول، ويستغرق عدة أيام.

يتم بوضع القليل من الملح فوق بول الصباح الباكر وبعد أخذ منتصف البول في عملية التبول.

في حال حدوث فوران يعني أن النتيجة إيجابية. تحليل الحمل الرقمي تستخدم هذا النوع من تحليل الحمل في حال حمل السيدة عن طريق زراعة أطفال الأنابيب.

ويستخدم في حالة الحمل الضعيف.

ويعتمد على تحديد نسبة هرمون الحمل وهو أكثر دقة من جهاز تحليل الحمل المنزلي.

يقيس جهاز التحليل الرقمي نسبة هرمون الحمل في الدم وليس البول، وذلك لأن هرمون الحمل يتضاعف كل يومين في دم المرأة، وفي حال أعطى الجهاز قياساَ أقل من خمس وحدات لكل لتر فمعنى ذلك أنه لا يوجد حمل.

في حال وجود الحمل فالتحليل الرقمي يظهر التحليل قياساَ قيمته 25 وحدة دولية/لتر من الدم.

لا يكشف التحليل الرقمي عن وجود تشوهات أو عمر الجنين كما يعتقد البعض.

ويتم إجراء التحليل الرقمي مرتين متتاليتين يفصل بينهما 48ساعة. تحليل الحمل بالدم ينقسم تحليل الحمل عن طريق الدم إلى نوعين، كما أنه يتم بسحب عينة من الدم وقياس نسبة الهرمونات التي تؤكد الحمل أو تنفيه.

لا يحتاج لوقت معين مثل الصباح الباكر، بل يتم في أي وقت من النهار.

يتم أخذ عينة من الدم وفحصها في المختبر لقياس نسبة هرمون الغدد التناسلية المشيمائية النوعي، وهرمون الغدد التناسلية المشيمائية الكمي.

يشترط أن يتم إجراء الفحص بعد 7 أيام كحد أدنى من الحمل للحصول على نتيجة إيجابية مضمونة.

يقوم فحص الدم الكمي بتحديد تشوهات الجنين من عدمها.

وقد يعطي نتائج غير صحيحة في حال تم إجراء فحص الدم في وقت مبكر جداَ، مثل قبل موعد الدورة الشهرية القادمة.





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.