أسباب النغزة عند الأطفال...معلومات طبية وعلامات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - طبياً أمراض القلب ليست نادرة الحدوث عند الأطفال من 3 - 4 سنوات، وتظهر غالباً على شكل نوبات وخز...تقع غالبيتها في الجزء العلوي من القلب تحت الثدي الأيسر للطفل بالقرب من منطقة الإبط... ودائماً ما يرتبط الألم بعامل استفزاز...عن أسباب النغز وعلاماته الظاهرة على الطفل، يحدثنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال. معلومات طبية عليك التعرف عليها القلب مضخة الدم لجميع أنحاء الجسم؛ لتوفير الأكسجين والمواد المغذية للنمو وقيام الجسم بوظائفه الطبيعية، ولو حدث خلل بأي من هذه العمليات تنتج أمراض القلب مثل: ضعف عضلة القلب وتسارع في ضرباته أو تباطؤ فيها أو خلل في الصمامات والتي تستدعى الاستشارة.

يتم تشخيص مشاكل القلب الناتجة عن عيوب عند الأطفال في مرحلة عمرية متقدمة نوعاً ما من الطفولة... وليس عند الولادة، ولا بد من استبعاد الحالات الخطرة التي تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية. أسباب النغزة Advertisements ألم فعلي أو كاذب في القلب...يظهر وينظر إليها على أنها مرض في القلب أحياناً، وهو ألم يرتبط بنمو عضلة القلب لدى الطفل في وقت مبكر...في الوقت الذي لا تستطيع الشرايين التاجية - التي تغذي عضلة القلب - التطور بالسرعة نفسها كما تظهر وتزيد النغزة لدى الطفل عند الإجهاد البدني أو النفسي، وهي تختفي عادة من تلقاء نفسها إذا تمت تهدئة أو الهاء الطفل، ويمكن أن تخف بواسطة المسكنات، وأحياناً يكون الألم بسبب ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم،

وتحدث بسبب التهابات الصدر المتكررة مثل الالتهابات الرئوية وكثرة الكحة الرطبة المصحوبة بوجود بلغم، كما تحدث النغزة في حالات هبوط القلب الشديدة؛ لعدم قدرة القلب على ضخ الدم بالصورة المطلوبة. علامات وأعراض النغزة ملاحظة سرعة التنفس والإجهاد، زيادة عدد نبضات القلب، إذ يشعر الطفل بنبضات قلبه قوية وسريعة... وأحياناً تكون غير منتظمة إذا وضع أحد الوالدين يده على صدر الطفل.

يحدث زرقان في لون الشفتين واللسان والأطراف... وعادة ما تظهر مع تشوهات القلب الخلقية المصحوبة بزرقة، كما يحدث تغيير في الأظافر وانتفاخها وتضخمها، وقد تشبه شكلها رأس عصا الطبلة.

ومع النغزة القلبية يجد الرضيع صعوبة بالرضاعة؛ حيث العرق الزائد وضيق النفس وعدم القدرة على إكمال الرضاعة، إضافة إلى ضعف في النمو...الوزن لا يزداد بالشكل المطلوب، كما يحدث أحياناً فقدان للوعي لفترات بسيطة... ويكون أحد أسبابها أمراض القلب. تلاحظ الأم وجود صوت غير طبيعي أو ما يسمى «لغط»... وتذهب تلقائياً، كما يحدث تورم في أعضاء الجسم، وحالات من هبوط القلب الشديدة لعدم قدرة القلب على ضخ الدم بالصورة المطلوبة، مع شعور بالتعب والإجهاد عند ممارسة أي نشاط رياضي حتى وإن كان بسيطاً.

كما توجد أعراض تمس الجلد والعينين والأرجل والبطن والتغيير في وزن الجسم؛ لون الجلد يصبح باهتاً أو مزرقاً، التنفس بشكل سريع ويكون نفساً ضحلاً لا يملأ الرئتين بالهواء اللازم والكافي، مع حدوث انتفاخ في الأرجل أو منطقة البطن وأسفل العينين.

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