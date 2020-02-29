شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء حالة إصابة بكورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 أعلن مسؤول بوزارة الصحة في سلطنة عمان أن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد قد تماثلت للشفاء.

وأضاف المسؤول أن الحالات الأخرى لا تزال تخضع للمتابعة الصحية وهي في حالة صحية مستقرة. Advertisements وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة في سلطنة عمان على "تويتر" إن السلطنة سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 حالات. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحالتين الجديدتين لمواطنتين عمانيتين قادمتين من إيران، التي تعاني من انتشار الفيروس على نطاق واسع.

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