شكرا لقرائتكم خبر عن الأشخاص الذين لا يتناولون الفواكه والخضراوات أكثر عرضة لاضطراب القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أن البالغين، الذين يتناولون كميات منخفضة من الفاكهة والخضروات، لديهم احتمالية أكبر للإصابة باضطراب القلق، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

ووفقًا للدكتورة كارين دافيسون، عضو هيئة تدريس العلوم الصحية، ومدير مختبر المعلوماتية الغذائية في جامعة كوانتلين للفنون التطبيقية (KPU) وزميل مجموعة أبحاث الرعاية الأولية فى كندا: " بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون أقل من 3 مصادر للفواكه والخضروات يوميًا، هناك كان على الأقل 24 في المئة احتمالات أعلى في تشخيص اضطراب القلق".

وأضافت :" "قد يفسرهذا أيضًا جزئيًا النتائج المرتبطة بتدابير تكوين الجسم نظرًا لزيادة مستويات الدهون الكلية في الجسم إلى ما يزيد عن 36 في المائة، وزاد احتمال اضطراب القلق بأكثر من 70 في المائة".. وتابعت:" قد تكون زيادة الدهون في الجسم مرتبطة بزيادة الالتهاب .

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وتشيرالبحوث الناشئة إلى أن بعض اضطرابات القلق يمكن أن ترتبط بإلتهاب".. وبالإضافة إلى تدابيرالنظام الغذائي وتكوين الجسم، يختلف أيضًا انتشار اضطرابات القلق حسب الجنس والحالة الاجتماعية والدخل والعديد من المشكلات الصحية.

وقالت الدكتورة " كارين كوباياشي"، الأستاذ المشاركة في قسم علم الإجتماع وأحد الباحثين في معهد الشيخوخة ومدى الحياة بكندا: " تتوافق نتائجنا مع الأبحاث السابقة التي أشارت أيضًا إلى أن النساء أكثر عرضةً لاضطرابات القلق من الرجال".

وأوضح الباحثون أن الألم المزمن والظروف الصحية المتعددة تجعل الحياة غير متوقعة للغاية، ويمكن أن تكون مصدر قلق .. وأضافوا :" قد يواجه المهاجرون عددًا لا يحصى من التحديات المرتبطة بإعادة التوطين في بلد جديد ، بما في ذلك الحواجز اللغوية والفقر والصعوبات في الحصول على مؤهلات معترف بها ودعم اجتماعي محدود.