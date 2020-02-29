- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضع حيوانات هونج كونج في الحجر الصحي والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
أعلنت السلطات في هونج كونج، الجمعة، أنها ستعزل كل الحيوانات الأليفة التي أصيب أصحابها بفيروس "كورونا" الجديد بعد وضع كلب واحد في الحجر.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي يتم الإبلاغ عنها في العالم في مواجهة الحد من تفشي الفيروس، وكان الدافع وراءها إصابة كلب بالمرض.
ولا يوجد أي دليل على أن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالفيروس أو تنقله إلى البشر، لكن السلطات قالت إن الحيوانات الأليفة المصابة بالفيروس يجب أن توضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وأوضحت هونج كونج أن الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما كخطوة احترازية لكن ليست هناك "عوارض ذات صلة بالفيروس".
وأشار ناطق باسم الحكومة، دون ذكر السبب وراء إخضاع الحيوان للفحص، إلى أن "اختبارا لعينات من الأنف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار الفيروس".
وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الكلب مصابا بالفيروس أم أن النتائج الإيجابية سجلت بمستويات منخفضة بسبب التلوث لديه.
ونقل الكلب من منزل مربيته (60 عاما)، الأربعاء، بعد تشخيصها بالإصابة ووضعها في الحجر الصحي في أحد المستشفيات، وأوضحت السلطات أن الحيوان سيراقب عن كثب ويخضع لفحوص إضافية وسيبقى في الحجر إلى أن يشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضع حيوانات هونج كونج في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.