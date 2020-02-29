تعرف على فوائد شرب ماء الليمون على معدة فارغة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 09:18 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
يرتبط عادة الليمون والطرق المختلفة لاستخدامه بفقدان الوزن والتخلص من الانتفاخ، خاصة ماء الليمون، وفي حين أن تعزيز فقدان الوزن يعد من أبرز فوائد ماء الليمون، إلا أن هذه الفائدة ليست الوحيدة.
فلماء الليمون فوائد عديدة تفيد صحة الجسم ككل، خاصة عند استهلاكه على معدة فارغة، وكل ما تحتاجه هو إضافة عصير ثمرة ليمون واحدة إلى كوب من الماء الدافئ وشربه أولًا في الصباح.
ومن خلال مجلة ”ذا هيلث سايت“، نستعرض فوائد شرب ماء الليمون على معدة فارغة:
يقوي جهاز المناعة
يعد الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، ويتميز بخصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تقوية جهاز المناعة، مما يساعد بمكافحة الالتهابات وتعزيز صحة الجسم العامة.
يفيد الجهاز الهضمي
يتميز ماء الليمون الدافئ بقدرته على تعزيز صحة الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء؛ الأمر الذي يحمي من العديد من المشاكل الهضمية.
يعزز صحة الكبد
من أبرز الفوائد التي لا يعلم بشأنها الكثيرون، هي أن ماء الليمون له مفعول المطهر ويعزز صحة الكبد من خلال إزالة السموم وإخراجها من الجسم، وذلك أمر مهم وأساس لصحة الكبد، فمع وجود وتراكم السموم، تتدهور حالة الكبد وتحدث مشاكل عديدة خطيرة.
يهدئ آلام المفاصل
تعد هذه من الفوائد أيضًا التي لا يعلمها الكثيرون عن ماء الليمون، فبالإضافة لما ذُكر أعلاه، يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية جنبًا إلى جنب مع خصائص مكافحة للالتهابات، مما يجعله بمثابة مهدئ طبيعي لآلام المفاصل.
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