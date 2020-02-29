شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 أعلنت الصين اليوم السبت تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، من بينها 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس.

كما أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 423 في هوبي.

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