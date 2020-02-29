شبح كورونا يلزم 12 طالبا مصريا بالبقاء في منازلهم

السبت 29 فبراير 2020

ألزمت مدرسة مصرية 12 من طلابها بالبقاء في منازلهم لفترة يحددها الأطباء؛ للتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وذلك عقب عودتهم من إيطاليا التي انتشر فيها الفيروس.



وأصدرت مدرسة "دي لاسال" الخاصة في وسط العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، بياناً، أشارت فيه إلى أنَّ الطلاب العائدين من إيطاليا كانوا يشاركون في مسابقة مسرحية هناك، مؤكدة لأولياء أمور الطلاب أنَّ هذا الإجراء وقائي وتتخذه المدرسة فقط لمزيد من الاطمئنان.

وذكرت المدرسة أنَّ هؤلاء الطلاب قدِموا من العاصمة الإيطالية روما، التي لم يُعلن عن تسجيل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حتى تاريخ مغادرتهم، ولم يستوقفهم أي مسؤول سواء في مطار روما أو مطار القاهرة.

وأضافت أنَّ الطلاب كانوا في مدينة نابولي البعيدة عن مناطق شمال إيطاليا التي سجَّلت حالات إصابة بالفيروس.

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وتابعت: "رغم عدم ظهور أي أعراض عليهم، فإن إدارة المدرسة رأت أنّه للأمان وحرصاً على صحة باقي طلاب المدرسة، كان لا بد من التنبيه عليهم ملازمة المنزل لحين الاطمئنان على سلامتهم".

ولفتت إلى تحديد موعد لأولياء أمور الـ12 طالباً للحضور إلى المدرسة، لتقديم التوعية والنصيحة الطبية اللازمة لهم.

وشارك الطلاب في مسابقة عالمية للمسرح الفرنسي بمدينة نابولي في الفترة من 20 إلى 26 فبراير/شباط، ثم عادوا إلى القاهرة فجر الخميس 27 من الشهر نفسه، ودخلوا البلاد عن طريق مطار القاهرة الدولي.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الجمعة، أن 4 أشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحاياه في البلاد إلى 21.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض قفز إلى 888 بعد أن كان 650، الخميس، فيما تم تسجيل تعافي 46 شخصا.