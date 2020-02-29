شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى الإسعافات الأولية عند تعرض شخص للنزيف أو السكتات القلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماهى أهم خطوات الإسعافات الأولية فى حال تعرض شخص لنوبة قلبية أو نزيف ، وكيف يمكنك تقديم هذه الإسعافات دون أن تعرضه لأي مضاعفات صحية؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير ووفقا لموقع "the healthy".



اسعافات اولية

وأشار التقرير، أنه عندما يصاب شخص بأعراض السكتة القلبية فهذا يتسبب في توقف الدم عن ضخه إلى الأعضاء ويمكن أن يموت بسرعة، ولهذا السبب يتم تخزين في الأماكن العامة كالمطاعم والمدارس بآلة إزالة الرجفان الخارجية الآلية (AED) ، وهو الجهاز الذي يمكنه إعادة تشغيل القلب في حالة تعرض أي شخص بالسكتة القلبية المفاجئة، وهذا الجهاز AED يعمل عن طريق صدمة القلب، ولذا فهذا الجهاز يساهم بشكل كبير في إنقاذ الكثيرين.

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وأضاف التقرير، أن وقف النزيف يعد من الأمور التي يجب القيام بها بشكل سريع تجنبا لتعرض الشخص للوفاة نتيجة لما يفقده من الدم، ولذا عليك الامساك بمنشفة نظيفة أو مناديل شاش معقمة، وقم بالضغط مباشرًا على الجرح، ويمكنك أيضا استخدم الثلج لتجنب التعرض لتجلط الدم، ولكن بمجرد توقف النزيف، اغسل الجرح، خاصة إذا كانت هناك فرصة لوجود الأوساخ أو الحصى فيه.

وشرح التقرير كيفية وقف النزيف إذا قمت بقطع الوريد أو الشريان، يجب أن تكون خطوتك الأولى هي ممارسة الضغط علي الجرح، إذا لم يوقف ذلك فقدان الدم ، فقد تحتاج إلى عمل عاصبة أي كتمان الجرح بقماش وربطه جيدا.