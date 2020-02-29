شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الألم المزمن يؤدى إلى الاكتئاب عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعا أن الاكتئاب يصيب العديد من كبار السن أو النساء في فترة الحمل أو ما بعد الولادة، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مزاجية، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال يمكن أن يصابوا بالقلق والاكتئاب بسبب الألم المزمن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من الألم المزمن يحرمون من النشاط الاجتماعي ، فليس من المستغرب أن يصبح القلق والاكتئاب "زملاء لعب غير مرحب بهم".

ولسوء الحظ ، يمكن أن يصبح هذا السيناريو حلقة مفرغة - لا يمكن أن يؤدي الألم فقط إلى الاكتئاب والقلق، ولكن تفاقم هذا الاكتئاب، حتى أنه قد يسبب هو نفسه الألم.

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وبشكل عام ، يعاني حوالي %5 إلى 20% من الأطفال من ألم مزمن ، عادة في شكل ألم عضلي هيكلي أو صداع أو ألم بطني مرتبط بالحالات الطبية مثل التهاب ليفي الألم العضلي الناجم عن التهاب المفاصل الشبابي أو فقر الدم المنجلي أو الصداع النصفي أو داء كرون أو متلازمة القولون العصبي أو سرطان مزمن.

وقال الدكتور تارانجيت جولي ، وهو طبيب نفسي وأخصائي في طب الأطفال في ولاية بنسلفانيا: "قد يشعر الآباء بالقلق والخوف وهم يشاهدون أطفالهم وهم يحاولون التأقلم ، مما قد يجعلهم يشعرون بالقلق والاكتئاب ، فقط عندما يحتاجون إلى أن يكونوا أكبر مشجع لطفلهم".

ويقترح "جولي" البدء بالتحدث مع طفلك للحصول على فكرة عما قد يحدث ؛ ومع ذلك ، في بعض الأحيان قد لا يتمكن الأطفال من شرح أو وصف الاكتئاب مباشرة.

وتتمثل الخطوة التالية في المتابعة مع طبيب أطفال يمكنه استبعاد الأسباب الأخرى لانخفاض الطاقة ، وضعف النوم ، وما إلى ذلك، وبمجرد التأكد من أن الطفل يعاني من الاكتئاب ، يوصى بالإحالة إلى طبيب نفسي للأطفال.