شكرا لقرائتكم خبر عن الفشل الكلوي بين الأسباب والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كليتاك هما زوج من الأعضاء يقعان في أسفل الظهر، وتوجد كلية واحدة على كل جانب من العمود الفقري الخاص بك، ويعملان على تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، حيث إن الكلى ترسل السموم إلى المثانة، والتى يزيلها الجسم في وقت لاحق أثناء التبول.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MYOclinic” فيحدث الفشل الكلوي عندما تفقد كليتك القدرة على تصفية النفايات بشكل كافٍ من دمك، ويمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة وظائف الكلى لديك، مثل:

التعرض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية.

بعض الأمراض الحادة والمزمنة.

الجفاف الشديد.

صدمة الكلى.

يصبح جسمك مثقلاً بالسموم إذا لم تتمكن كليتك من أداء وظيفتها المعتادة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، والتي يمكن أن تهدد الحياة إذا تركت دون علاج.

عادة ما يعانى شخص مصاب بفشل كلوي من أعراض قليلة للمرض، وفى بعض الأحيان لا تظهر الأعراض، والتي تشمل:

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كمية منخفضة من البول.

تورم الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين في التخلص من هدر المياه.

ضيق في التنفس غير مفسر.

النعاس المفرط أو التعب.

الغثيان المستمر.

ارتباك.

ألم أو ضغط في صدرك.

النوبات.

غيبوبة.

أعراض مرض الكلى في مرحلة مبكرة قد يكون من الصعب تحديدها، وغالبًا ما تكون خفية، لكن إذا واجهت علامات مبكرة لمرض الكلى، فقد تشمل:

انخفاض انتاج البول.

احتباس السوائل يؤدي إلى تورم في الأطراف.

ضيق في التنفس.

الفشل الكلوي يمكن أن يكون نتيجة لعدة شروط أو أسباب، وتشمل:

يمكن أن يؤدي الفقدان المفاجئ لتدفق الدم إلى كليتيك إلى الفشل الكلوي، وبعض الحالات التي تسبب فقدان تدفق الدم إلى الكليتين تشمل: