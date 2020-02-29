شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: معدل انتشار السمنة فى أمريكا 42.4% فى عام 2017 إلى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان صادر عن المركز القومي الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC” للإحصاءات الصحية أن معدل انتشار البدانة 42.4% بين البالغين في الولايات المتحدة في 2017 إلى 2018.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، استخدم "كريج هاليز"، من المركز الوطني للإحصاءات الصحية في هياتسفيل ، بولاية ماريلاند ، وزملاؤه بيانات من المسح الوطني لوصف انتشار السمنة والسمنة المفرطة بين البالغين حسب الجنس والعمر والعرق والأصل.

ووجد الباحثون أن معدل انتشار السمنة المعدّل حسب العمر كان 42.4% لدى البالغين في عام 2017 إلى 2018، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الرجال والنساء أو حسب العمر.

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وكان معدل الإصابة بالسمنة الشديدة المعدلة حسب العمر 9.2% لدى البالغين وكان أعلى عند النساء من الرجال (11.5% مقابل 6.9%) مقارنة مع غيرها من المجموعات العرقية والأشخاص من أصل إسباني، كما كان السود غير اللاتينيين لديهم أعلى معدل انتشار للسمنة والسمنة المفرطة على حد سواء.

وكان لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 سنة أعلى نسبة انتشار للسمنة المفرطة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى (11.5%)، كما زاد انتشار كل من السمنة والسمنة الشديدة من 1999-2000 إلى 2017-2018.

وأضاف الباحثون أن مراقبة انتشار السمنة والسمنة الشديدة تابعة لبرامج الصحة العامة التي تركز على الحد من أو منع السمنة وعواقبها، في الولايات المتحدة.