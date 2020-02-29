شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق لا تعرفها عن جلد الإنسان.. له ثلاثة مستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثيرون أن جلد الإنسان غطاء للجسم يعطى له مظهرا ويجب الاعتناء به لحمايته من المشاكل الجلدية، ولكن في حقيقة الأمر يعتبر الجلد أكبر وأثقل عضو في الجسم ويعمل على حماية الجسم من الداخل والخارج، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك حقائق عديدة لا تعرفها ع جلد الانسان:

7 حقائق لا تعرفها عن جلد الانسان

1:الى جانب دور الجلد كحاجز وقائى إلا أنه يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية، حيث إنه يعمل على افراز العرق عند التعرض لدرجة حرارة عالية.

2: يحافظ على الانسجة ويحميها من أضرار الاشعة الفوق بنفسجية الموجودة في الشمس، حيث انه يعمل على افرازا مادة الميلانين التي تعمل على الوقاية.

3:يحتوى الجلد على مستقبلات عصبية وبالتالي فهو المسئول عن حاسة اللمس.

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4:الجلد به نهايات عصبية مسئولة عن الإحساس بالألم .

5:يحتوى على 650 غدة عرق و20 أوعية دموية واكثر من 1000 نهاية عصبية .

6: على الرغم أن سمكه لا يتجاوز بضعة ملليمترات فأن الجلد يشكل حوالى سدس وزن الجسم.

7: للجلد ثلاث مستويات أساسية وهما" البشرة والأدمة وتحت الجلد".