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ارتفاع مصابي كورونا في ولاية ألمانية إلى 35

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ارتفاع مصابي كورونا في ولاية ألمانية إلى 35

السبت 29 فبراير 2020

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد داخل دائرة هاينسبيرج بولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا، وهي الأكثر إصابة بالعدوى في البلاد، إلى 35 شخصا.

 

ومن بين الـ35 مصابا يجري علاج زوجين في أحد المستشفيات، وقال مستشار الولاية، شتيفان بوش، إن الرجل (47 عاما) وزوجته (46 عاما) سيتواصل علاجهما في مستشفى جامعة دوسلدورف.

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وكان هذا الرجل أول من أصيب بالفيروس في ولاية شمال الراين ويستفاليا، وحتى الآن تتعرض حياته للخطر بسبب فترة مرض سابقة، وأعلن المستشفى اليوم الجمعة أنه ما يزال في وضع حرج، إلا أنه مستقر، ولم يتبين حتى الآن أين انتقلت العدوى إليه.

 

ولا يوجد بين المصابين بالعدوى أي أطفال وفقا لبيانات مستشار الولاية، ويتوقع أن تصل لاحقا نتائج فحوص تمت لأطفال بإحدى رياض الأطفال كانت إحدى المربيات بها (46 عاما) أصيبت بالعدوى.

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