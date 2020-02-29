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قفزة كبيرة في ضحايا كورونا بإيطاليا
السبت 29 فبراير 2020
قال مدير هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي إن عدد الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" الجديد قفز إلى 821 حالة، فيما توفي 21 شخصا، وتماثل للشفاء 46 آخرين.
وبلغ، الخميس، عدد المصابين بالمرض 650 حالة، وتشمل أحدث البيانات 421 شخصا لم تظهر عليهم أعراض أو ظهرت أعراض طفيفة، ما لا يتطلب معه إيداعهم المستشفى، ويتم عزلهم بالمنزل.
وكذلك 345 يتم علاجهم في المستشفى مع وجود 64 حالة بالعناية المركزة، حسبما قال بوريلي.
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