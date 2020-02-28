خسارة الوزن من دون حرمان برجيم عشاق السكر

من اجل خسارة الوزن من الضروري القيام ببعض الخطوات الاساسية وابرزها تناول الطعام الصحي خلال وجبات منتظمة وشرب كمية كافية من الماء وتنظيم النوم وممارسة التمارين الرياضية من 3 الى 4 مرات اسبوعياً. وفي هذه الحالة قد تتم استعادة الرشاقة ببطء لكن لمدة طويلة. اما لتسريع ذلك فينصح باللجوء الى برامج خاصة منها ما يعرف باسم رجيم عشاق السكر. وهو مخصص للأشخاص الذين يحبون تناول الحلويات ولا يمكنهم خسارة الوزن بسهولة.

برنامج رجيم محبات السكر



لا يمكن خسارة الوزن بسهولة في حال الشعور بالرغبة الدائمة في تناول الاطعمة التي تحتوي على السكر وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وهي مشكلة تعاني منها الكثيرات. وفي هذه الحالة من الضروري التخلي عن هذه العادة السيئة مع الحرص على ممارسة الرياضة. كما ينصح بالاعتماد على برنامج غذائي خاص تطلق عليه تسمية حمية "بريتيكين" او حمية عشاق السكر. فهو يساعد على التمتع بقوام جميل من دون الشعور بالحرمان.

- ابتكر هذا الرجيم الشائع في الولايات المتحدة الاميركية وفي بلدان اخرى حول العالم اختصاصي التغذية ناثان بريتيكين.

- تستند هذه الحمية على قاعدة اساسية هي التوقف عن تناول الاطعمة الدسمة اي الغنية بالدهون الضارة او تناول كمية قليلة جداً منها بين الحين والآخر.

- ومن قواعدها ايضاً التركيز على تناول المأكولات التي تحتوي على الكربوهيدرات والوصفات التي تستخدم في صنعها مكونات طبيعية اضافة الى تلك الخالية من المواد الصناعية والحافظة.

- يجب تناول 4 وجبات صغيرة خلال النهار على ان تحتوي اثنتان منها على 80% من الكربوهيدرات ذات المؤشر الغليسمي المنخفض وعلى 20% من البروتين والدهون الصحية.

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برنامج رجيم محبات السكر

يمكن كل الاشخاص الذين يحبون السكر ولا يمكنهم التخلي عن استهلاكه يومياً الاعتماد على هذا البرنامج لمدة ايام قليلة من اجل نحت الجسم وتذويب الدهون والحصول على جسم مثالي.

الفطور

نصف حبة من فاكهة الغريب فروت

كوب من بذور الشوفان مع نخالة القمح الكامل

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من اي اضافات

الغداء

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سندويتش يحتوي على الخضار مع بوريه الحمص المسلوق

طبق من سلطة خضراء مع البروكولي المطهو على البخار

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي

وجبة خفيفة

طبق يحتوي على خضار مشكلة طازجة

العشاء

طبق ارز كامل

قطعة سمك مشوي او مطهو على البخار

طبق صغير يحتوي على خضار مطهوة على البخار

حبة فليفلة واحدة

كوب من الشاي الاخضر الخالي من السكر

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فوائد الرجيم

يعتبر هذا الرجيم من الطرق الفعالة التي تساعد على خسارة الوزن وعلى الحفاظ على الرشاقة لأطول مدة ممكنة. كما انه يعود بالكثير من الفوائد على الصحة.

- يمكن خلاله استهلاك اقل عدد ممكن من السعرات الحرارية عن طريق تناول كمية صغيرة جداً من الدهون الحيوانية.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الخضار وهذا يعني انه يزود الجسم بالكثير من الالياف التي تحد من الشعور بالجوع ومن الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.



- يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار وفي الحفاظ على صحة القلب والشرايين وفي تعزيز جهاز المناعة والحماية من الاصابة بالعدوات المختلفة.

- يحفز على خسارة الوزن وتذويب الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة من دون الشعور بالحرمان لأنه يسمح بتناول قطعة لحم مشوية خالية من الدهون على فترات متباعدة.