بالفيديو.. عريس بحريني يواجه كورونا بإجراءات وقائية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفاً من حفل زفاف في مملكة البحرين، وضع فيه العريس شرطاً غريباً يتعلَّق بالمصافحة خشية العدوى بفيروس كورونا الجديد بين المدعوين.



وفي مقطع الفيديو الذي انتشر بقوة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر لافتة مُعلَّقة في مكان استقبال المدعوين مكتوب عليها "للحفاظ على سلامتكم وسلامتنا السلام باليد فقط".

واصطف المدعوون في طابور لمصافحة العريس باليد فقط كما اشترط عليهم.

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وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الأربعاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 33 حالة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الحالات تمَّ اكتشافها قبل دخولها البحرين؛ وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأشارت إلى إجراء الفحوصات اللازمة للمواطنات فور وصولهن إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك، وتمَّ وضعهن قيد الحجر الصحي الاحترازي.

وذكرت الوزارة أنه فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس، تمَّ اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى أثر ذلك، تمَّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.