واشنطن تجفف منابع حزب الله الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أفرادا وكيانات لبنانية مرتبطين بمؤسسة الشهداء المرتبطة بمليشيا حزب الله على قائمة الإرهاب.
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وكان مسؤولون أمريكيون قد استهدفوا من قبل مؤسسة الشهداء وهي منظمة قالت وزارة الخزانة إنها تقدم الدعم المالي لعدد من الجماعات ومنها حزب الله.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين أن العقوبات الأخيرة شملت 3 أشخاص و12 كيانا لارتباطهم بمليشيا حزب الله أحد أذرع إيران الإرهابية في المنطقة.
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