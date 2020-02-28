سياحة الإمارات تنتصر على شائعات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها السائحون حول العالم، ففي مثل هذا الوقت من كل عام وكعادتها تكتظ معالمها السياحية الشهيرة بأعداد ضخمة من الزوار، لما تتمتع به من طقس ربيعي وعروض ترفيهية وتسويقية مبهرة.
فعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة والمخاوف من تأثيره على حركة السياحة والتجارة بالعالم، فإن الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بمحاصرة المرض التي اتخذتها دولة الإمارات وفق معايير منظمة الصحة العالمية جعلت منها وجهة آمنة يفضلها السائحون.
حيث يعيش الزوار من مختلف الجنسيات أجواء احتفالية حول نافورة دبي الشهيرة التي تتمايل على إيقاع الموسيقى الجذابة مع عروض الليزر الضوئية الشيقة التي تقدمها واجهة برج خليفة، أما في دبي مول فحركة التسوق لا تنتهي ولا تتوقف، فيجمع المركز الأشهر للتسوق بدبي أبرز العلامات التجارية بالعالم التي يقبل عليها الزوار من كل العالم، فيما تعم أجواء المرح والفرح أرجاء القرية العالمية التي يقصدها الملايين من كل فج عميق فهي توفر لهم جولة حرة بين ثقافات العالم.
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