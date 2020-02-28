الشفاء من كورونا.. خريطة التعافي في جميع دول العالم

على الرغم من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) في دول عدة حول العالم، فإن ما يدعو للاطمئنان هو الازدياد المستمر في حالات الشفاء (33 ألفاً و350 حالة) مقابل تراجع الوفيات والإصابات.

ويبدو أن الوباء الذي ظهر أولاً في ديسمبر/كانون الأول، قد بلغ ذروته في الصين، حيث أعلنت السلطات هناك، الخميس، عن 29 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة خلال شهر.

الإمارات





قبل ساعات، أعلنت الإمارات شفاء حالتين جديدتين لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هي 5 حالات.

الصين





وصباح الخميس، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن نسبة الشفاء من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغت 41.37% حتى الآن، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات من إجمالي الإصابات بلغت 3.49%.

وبلغ عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في الصين حتى الآن نحو 32 ألفاً و700 حالة.

وسجلّت الصين 29 حالة وفاة جديدة وهو أقل معدل يومي للوفيات منذ 28 يناير/كانون الثاني، ويأتي بعد تسجيل 52 حالة وفاة في اليوم السابق.

المولودة المعجزة





تعافت طفلة تبلغ 17 يوماً، مولودة حديثاً لأم مصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، تماما من الفيروس ومن تلقاء نفسها دون أي علاج أو مساعدة، في أمر يشبه "المعجزة".

وتعد هذه الطفلة أصغر مريضة كورونا تتعافى منه في الصين حتى الآن، وجرى نقلها إلى مستشفى أطفال ووهان في نفس يوم ولادتها بعد التأكد من أنها حاملة للعدوى.

إيطاليا





أما في إيطاليا التي سجّلت حتى الآن 17 حالة وفاة، فقد أعلن أنجيلو بوريلي، رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، أنَّ عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصاً تعافوا من الفيروس، وقال إن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجّل 37 حالة شفاء، بالإضافة إلى 3 حالات شفيت في روما.

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فيتنام





الإثنين الماضي، استطاعت فيتنام هزيمة الفيروس، بإعلانها شفاء جميع حالات الإصابة وعددها 16 حالة.

وذكرت صحيفة "فن إكسبريس" الفيتنامية أن آخر حالة شفيت من فيروس (كوفيد - 19) لرجل عمره 50 عاماً من إقليم "فينه فوك"، الذي يبعد ساعتين عن العاصمة هانوي.

وكان الرجل ضمن مجموعة من الأشخاص الذين عادوا إلى فيتنام، عقب عملهم في مدينة ووهان الصينية، وثبتت إصابته بالفيروس.

الهند





بعد أوقات عصيبة عاشتها ولاية كيرالا الهندية عقب ظهور 3 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، استطاع الجميع أخيراً الشعور بالارتياح بعد شفاء الحالات الثلاث، الخميس الماضي.

والحالات الهندية الثلاث التي جرى الإعلان عن شفائها بشكل رسمي كانت لمواطنين قادمين من مدينة ووهان الصينية.

إيران





وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الخميس، أن 54 شخصاً إيرانياً تعافوا صحياً بعد الاشتباه في إصابتهم بالفيروس، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 26 حالة، فضلاً عن 254 مصاباً.

مصر





وفي التاسع عشر من فبراير/شباط، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المواطن الأجنبي حامل فيروس كورونا في مصر تماثل للشفاء، بعدما أظهرت أحدث الفحوص خلوه من الفيروس.

وبلغ عدد حالات الشفاء في كوريا الجنوبية 24 حالة، وفي السفينة السياحية "دايموند برنسيس" 10 حالات، و32 حالة في اليابان.

العلامة الكاملة





وأعلنت بعض الدول شفاء جميع حالات الإصابة فيها ومنها: فيتنام (16 حالة) والهند (3) وروسيا (2) وبلجيكا (1) وكبموديا (1) ومصر (1) ونيبال (1) وسريلانكا (1).