دونالد ترامب يهاجم نانسي بيلوسي ويؤكد أنها غير كفؤة وتحاول بثّ الذعر

علّق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على انتقادات رئيسة البرلمان، نانسي بيلوسي، له في مؤتمره الصحافي حول فيروس كورونا مساء الأربعاء، متهماً إياها بمحاولة خلق حالة من الذعر من لأهداف سياسية.وسأل أحد الصحافيين: "ما هو ردك على رئيسة البرلمان بيلوسي، التي قالت في وقت سابق إنك لا تعرف ما الذي تتحدث عنه (في إشارة إلى فيروس كورونا)؟

فرد ترامب: "أعتقد أن رئيسة البرلمان بيلوسي غير كفؤة. لقد خسرت الكونغرس ذات مرة أعتقد أنها ستفقده مجدداً، لقد رفعت أرقام استطلاعاتي 10 نقاط، لم أكن أعتقد أنني سوف أرى ذلك بهذه السرعة والسهولة".

إلى ذلك، أضاف: "نحن نبلي بلاءً حسناً أعتقد أنها لا تفكر في مصلحة البلاد، فبدلاً من الإدلاء بتصريح كهذا، كان عليها الدعوة للعمل معاً في مواجهة أي مشكلة محتملة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة"، وتابع: "آمل أن تكون مشكلة (كورونا) صغيرة جداً، ولكن علينا أن نعمل معاً. بدلاً من ذلك، تريد بيلوسي أن تسير على خطى تشاك شومر الباكي. لقد خرج وقال إن الرئيس طلب 2.5 مليون دولار فقط بدل 8.5 مليار، في الحقيقة هذه المرة الأولى التي يقال لي يجب أن تطلب أكثر من ذلك. عادة، علينا أن نأخذ أقل".

كما شدد على ضرورة تعاون الجميع قائلاً "يجب أن نعمل معاً لا يجب أن يُدلي أحد بتصريحات كهذه لأنها مضرة للبلاد".كما انتقد المسؤولة الديمقراطية في الكونغرس، قائلاً: "يجب على نانسي بيلوسي أن تعود إلى منطقتها وتنظفها". وأضاف "إنها تحاول خلق حالة من الذعر، وليس هناك سبب للهلع لأننا قمنا بعمل جيد للغاية".

وختم قائلاً: "كل ما يحاولون القيام به هو الحصول على مكاسب سياسية. هذا الموضوع ليس حول المنافع السياسية. نحاول أن نفعل الشيء الصحيح... إذا كانوا يريدون أن يعطونا المزيد من المال، حسنا موافق، سوف نأخذ المزيد من المال... ولكن لا ينبغي أن يحطوا من قدر الناس الواقفين في الواجهة فهم الأفضل في العالم".

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وأوضح: "إنهم لا يحطون من قدري إنما من قدر أعظم المتخصصين في الرعاية الصحية في العالم".

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