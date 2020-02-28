دراسة صادمة تؤكّد أنّ المشي والرياضة لا ينقصان الوزن

المشي كالرياضة لا ينقص الوزن، هي خلاصة دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تجربة أجرتها جامعة بريغهام يونغ الأميركية، وضربت بها عرض الحائط كل المفاهيم الراسخة منذ عقود، وفي التفاصيل، أكدت الدراسة أن سر الحفاظ على جسد مثالي يكمن في الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها، حيث يعتمد إنقاص الوزن فقط على تلك السعرات.

وأشارت إلى أن المشي 10 آلاف خطوة لا تحرق إلا 500 سعرة حرارية، أي ما يعادل وجبة بطاطس مقلية كبيرة من مطاعم الوجبات السريعة، وأن قطع المسافات سيراً على الأقدام غير كافٍ لضمان نحافة الجسم.

كما أنه لا يوجد قدر محدد من المشي لمنع زيادة الوزن من تلقاء نفسه، إنما الأمر برمته يعتمد على مقدار الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها.

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