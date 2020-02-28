شكرا لقرائتكم خبر عن مترو: اختبار عقار مضاد للملاريا على أكثر من 100 مصاب بكورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الخبراء الصينيون الآن بتجربة عقاقير الملاريا القديمة كجزء من جهودهم لتطوير علاج لفيروس كورونا، الذى لا توجد له حاليًا أي علاجات مثبتة للعدوى المميتة ، في ظل توقعات العلماء بأن اللقاح لن يكون جاهزا قبل عام.

ولمحاولة المساعدة في تسريع عملية البحث عن لقاح للفيروس، يسعى الباحثون إلى إعادة استخدام عدد من الأدوية الموجودة بالفعل لعلاج أمراض أخرى مثل عقار فيروس المناعة البشرى وعقار قديم للملاريا، في محاولة للعثور على شيء يعمل أيضًا ضد الخطأ الجديد ، المسمى Covid-19.



صورة خبر مترو البريطانية عن عقار ملاريا ضد كورونا

ووفقا لتقرير موقع "metro" البريطاني، يتم اختبار عقار فوسفات كلوروكين المضاد للملاريا على أكثر من 100 مريض في 10 مستشفيات في الصين وكذلك في مقاطعتي جوانجدونج وهونان.

Advertisements



عقار مضاد للملاريا

وقال سون يان رونج، نائب رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا (MOST)، إن الخبراء "بالإجماع" تقدموا ليتم تطبيق اختبارات العقار في تجارب سريرية أوسع في أسرع وقت ممكن، حيث أن الدواء يستخدم لأكثر من 70 عامًا.

وقال إن مجموعات المرضى الذين تناولوا فوسفات الكلوروكين كانوا أفضل من الأشخاص الذين خضعوا للتجارب، حيث تراجعت درجات حرارتهم المرتفعة بشكل أكبر، و أظهروا تحسنا أفضل في فحوصات الأشعة المقطعية لرئتيهم وتعافت نسبة أعلى منهم في وقت أقل.