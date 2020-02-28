- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مترو: اختبار عقار مضاد للملاريا على أكثر من 100 مصاب بكورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الخبراء الصينيون الآن بتجربة عقاقير الملاريا القديمة كجزء من جهودهم لتطوير علاج لفيروس كورونا، الذى لا توجد له حاليًا أي علاجات مثبتة للعدوى المميتة ، في ظل توقعات العلماء بأن اللقاح لن يكون جاهزا قبل عام.
ولمحاولة المساعدة في تسريع عملية البحث عن لقاح للفيروس، يسعى الباحثون إلى إعادة استخدام عدد من الأدوية الموجودة بالفعل لعلاج أمراض أخرى مثل عقار فيروس المناعة البشرى وعقار قديم للملاريا، في محاولة للعثور على شيء يعمل أيضًا ضد الخطأ الجديد ، المسمى Covid-19.
صورة خبر مترو البريطانية عن عقار ملاريا ضد كورونا
ووفقا لتقرير موقع "metro" البريطاني، يتم اختبار عقار فوسفات كلوروكين المضاد للملاريا على أكثر من 100 مريض في 10 مستشفيات في الصين وكذلك في مقاطعتي جوانجدونج وهونان.
عقار مضاد للملاريا
وقال سون يان رونج، نائب رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا (MOST)، إن الخبراء "بالإجماع" تقدموا ليتم تطبيق اختبارات العقار في تجارب سريرية أوسع في أسرع وقت ممكن، حيث أن الدواء يستخدم لأكثر من 70 عامًا.
وقال إن مجموعات المرضى الذين تناولوا فوسفات الكلوروكين كانوا أفضل من الأشخاص الذين خضعوا للتجارب، حيث تراجعت درجات حرارتهم المرتفعة بشكل أكبر، و أظهروا تحسنا أفضل في فحوصات الأشعة المقطعية لرئتيهم وتعافت نسبة أعلى منهم في وقت أقل.
كانت هذه تفاصيل خبر مترو: اختبار عقار مضاد للملاريا على أكثر من 100 مصاب بكورونا فى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.