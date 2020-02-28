شكرا لقرائتكم خبر عن إليك 9 أعراض مختلفة تفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، ‏رسالة توعوية، تهدف توضيح كيفية التعرف على الفرق بين نزلات البرد ‏‏”الرشح” والإنفلونزا.‏

وعرض المركز عبر المنشور 9 أعراض ‏مختلفة تظهر على المرضى، مبينا أن ظهور نزلات البرد يكون بشكل ‏تدريجي، ونادرًا ما ترتفع درجات الحرارة، ولا توجد رعشة، مع ‏سيلان في الأنف، وحالة دائمة من العطاس.‏

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فيما تظهر أعراض الإنفلونزا بشكل فجائي، مصحوبة برعشة ‏وارتفاع في درجات الحرارة، مع سعال أكثر حدة، وصداع دائم، ‏ونادرًا ما يحدث سيلان بالأنف.