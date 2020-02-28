تغذية الطفل من عمر ستة أشهر حتى العامين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 03:51 مساءً - تبدأ عملية إدخال الطعام الصلب للطفل في عمر ستة أشهر، وهو السن المناسب لكي نقلل من حليب الأم، ولذلك يقدم لك الدكتور محمد أبو داود _ اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة_ هذه القائمة من الأطعمة التي تصلح لتغذية الطفل ابتداءً من عمر ستة أشهر حتى السنتين وهي سن الفطام الذي أقره القرآن الكريم. جدول المحتوى في عمر ستة أشهر في عمر سبعة أشهر في عمر ثمانية أشهر في عمر تسعة أشهر في عمر عشرة أشهر في عمر السنة في عمر أحد عشر شهراً في عمر اثني عشر شهراً في عمر سنة ونصف (18 شهراً) في عمر سنتين في عمر ستة أشهر يمكن إضافة أرز الأطفال الممزوج بالحليب.

يمكن إضافة مهروس الفواكه مثل الجزر والتفاح. في عمر سبعة أشهر Advertisements يمكن تقديم وجبة مطبوخة جيداً من العدس الغني بالبروتين النباتي.

يمكن إضافة مهروس الدجاج والسمك.

ويمكن إضافة مهروس الموز والأفوكادو. في عمر ثمانية أشهر قدمي له مهروس الكوسا المسلوقة جيداً.

قدمي له اللحم الأحمر ولحم الدجاج المسلوق جيداً والمضاف له الخضار.

ويمكن زيادة بعض أصناف الفواكه المهروسة مثل المانجو والكمثرى. في عمر تسعة أشهر قدمي له البيض المسلوق جيداً لكي لا يصاب بأي عدوى.

قدمي له البذور المسلوقة جيداً مثل الفاصولياء والبازلاء.

قدمي له الفواكه الطرية الناضجة.

وكذلك قطعة من الخبز الطري. في عمر عشرة أشهر استمري في تقديم البيض المسلوق له.

يبدأ طفلك في استخدام الملعقة مع نهاية الشهر العاشر، ويمكن أن تقدمي له الأرز المطبوخ.

ابتعدي عن المكسرات والعسل في وجبات الصغير.

لا تقدمي له الفواكه ذات القطع الصغيرة مثل العنب لكي لا يختنق بها، ويمكن تقديم هذه الأطعمة حتى الشهر الحادي عشر. في عمر السنة قدمي له اللبن الزبادي أو الجبن أو الحليب الكامل الدسم، ويمكن أن يتناوله ثلاث مرات يومياً.

وقدمي له الفواكه المهروسة المحلاة بالعسل فقد أصبح مسموحاً له.

حاولي تقديم الخضراوات التي ترفع المناعة مثل البروكلي والقرنبيط، فقد أصبح قادراً على تناول طبق السلطة.

يسمح بالطعام المملح بعد عمر السنة للطفل. في عمر أحد عشر شهراً قدمي له الحليب البقري الطازج ليكون بديلاً عن الحليب الصناعي وهو يحتوي على الكالسيوم.

قدمي له وجبة يومية من البروتين الحيواني مثل اللحم أو الدجاج أو السمك.

لا تنسيْ الخضر فهو يحتاج حصة واحدة يومياً منها. في عمر اثني عشر شهراً في وجبة الإفطار قدمي له الخبز المحشو بالجبن الأبيض.

لا تنسي كوب الحليب الطازج.

يمكن تقديم الفاكهة على مدار اليوم.

وتناول طعام الغداء المقدم للعائلة كلها. في عمر سنة ونصف (18 شهراً) يمكن تقديم الفشار والمكسرات ذات الحواف غير المسننة.

استمري على الرضاعة الطبيعية وخصوصاً أثناء الليل.

قدمي له البطاطس المسلوقة وليس المقلية.

قدمي له العصائر الطبيعية.

قدمي له الميلك شيك كمصدر من منتجات الألبان.

يمكن أن يجلس على كرسي المطبخ ويتناول طعامه. في عمر سنتين يمكن لطفلك تناول الخبز مثل الكبار.

يمكن أن يتناول المكرونات بأنواعها.

قدمي له 3 وجبات رئيسية مثل باقي أفراد الأسرة، وكذلك ثلاث وجبات ثانوية بين الوجبات الرئيسية على أن تكون وجبات خفيفة.

لا تنسيْ تقديم الماء له بشكل يومي منذ بداية إدخال الطعام الصلب له.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.