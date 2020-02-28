4 شوربات صحية تقوي مناعة طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 03:51 مساءً - أظهرت دراسة قام بها باحثون من جامعة بنسلفانيا؛ أن تناول حساء يحتوي على وحدات حرارية منخفضة قبل وجبة الطعام الرئيسية، ويساعد على استهلاك وحدات حرارية أقل أثناء الطعام. فالذين يتناولون الحساء قبل البدء بتناول المقبلات، انخفض معدل الوحدات الحرارية المستهلكة من قبلهم بما يعادل الـ20% بالمقارنة مع الذين لم يتناولوا الحساء.

ولشتاء دافئ يقدم الشيف جوزيف وهبة، لك ولأطفالك، أطباقاً شهية من الشوربات التي توفر الطاقة في الشتاء.

شوربة العدس:

تكفي 6 أشخاص

مدة التحضير 30 دقيقة

المقادير:

½1 كوب عدس أحمر

7 أكواب ماء (أو مرقة)

حبة بصل (مفرومة ناعماً)

حبة جزر (مبشورة)

4 فصوص ثوم (مهروس)

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

1. ضعي العدس والبصل المفروم مع الماء أو المرق والجزر المبشور والثوم ومعجون الطماطم والكمون في قدر على النار.

2. خففي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 25 دقيقة حتى تلين الخضراوات.

3. ارفعي القدر عن النار ثم ضعي الشوربة في الخلاط الكهربائي على دفعات. واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

4. أعيدي تسخين الشوربة ثمّ قدّميها.

معلومة:

يعتبر طبق شوربة العدس مناسباً في الحميات الغذائية الخاصة بخسارة الوزن طالما يتم تحضيره بطريقة صحية،، فهو عالي المحتوى بالماء، بالإضافة إلى أنه يعتبر مصدراً هاماً للألياف الغذائية والبروتين، وبالتالي فهو يساهم في تحقيق الشبع، كما أنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية.

شوربة الخضار

الكمية تكفي لـ 6 أشخاص

مدة التحضير 35 دقيقة

المقادير:

2 حبّة طماطم متوسّطتا الحجم.

بصلة متوسّطة الحجم.

كوب من الفاصولياء الخضراء.

3 فصوص من الثّوم.

حبّة بطاطس متوسّطة الحجم.

كوب من البازيلاء.

2 جزرة من الحجم المتوسّط.

2 ملعقة من زيت الزّيتون للتّحمير.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود + 1 ملعقة صغيرة من الكمّون + ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة + ملح "حسب الرغبة".

ماء.

طريقة التّحضير:

1 - ضعي زيت الزّيتون في وعاء الطّبخ، ثمّ أضيفي إلى الوعاء البصل المفروم والثّوم وقلّبيه إلى أن يذبل.

2 - أضيفي كلاً من البطاطس والجزر بعد تقطيعها إلى مكعّبات.

3 - أضيفي البازيلاء والفاصولياء الخضراء المقطّعة والطّماطم المقطّعة قطعاً صغيرة واتركيها مغطّاةً على نارٍ هادئة لمدّة 10 دقائق مع التّحريك بين الحين والآخر.

4 - أضيفي جميع البهارات وملح الطّعام وحرّكيها جيّداً.

5 - أضيفي كميّة من الماء بحيث تغمر جميع الخضار ويكون أعلى منها بكميّة مناسبة.

6 - اتركي الشوربة على نارٍ هادئة لمدّة ثلث ساعة إلى أن تتأكّدي من أنّ جميع المقادير ناضجة، وتصبح جاهزةً للأكل.

معلومة:

تعد شوربة الخضار من الأكلات الصحية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة جداً، مثل الفيتامينات والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على حماية الإنسان من الإصابة بالأمراض المختلفة، خصوصاً أمراض الشتاء.

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شوربة الفطر بالحليب:

الكمية تكفي لـ 3 اشخاص

مدة التحضير 35 دقيقة

المقادير:

كوب من الفطر الطازج.

كوب من الحليب السائل.

كوب من مرقة الدجاج.

حبّة من البصل متوسطة الحجم.

عود من البصل الأخضر.

3 ملاعق صغيرة من الطحين.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

ملح + فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1 - نُقطع الفطر بعد غسله إلى قطع كبيرة الحجم، ونفرم البصل فرماً ناعماً.

2 - نُحضر قِدراً ونضع فيه كلاً من البصل وكميّة مُناسبة من الزبدة ونُقلب المكونات قليلاً، ثُمَّ نُضيف الفطر مع التقليب لبضع دقائق.

3 - نُضيف الطحين ونُقلب جيداً، ثُمَّ نُضيف الحليب السائل ومرقة الدجاج والملح والفلفل الأسود، ونُحرك المكوّنات ونتركها على نار خفيفة حواليْ ربع ساعة حتى تنضج ثُمَّ نُقدمها.

معلومة:

يخفض الفطر من معدلات السكر في الدم. كما تعزز الشوربة، الغنية به من حرق الدهون؛ كونها تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية. فهي تحتوي على البروتينات، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة. ما يحد من انتشار الخلايا السرطانية، ويقوي صحة القلب والشرايين.

شوربة الطماطم:

المقادير:

½ كيلو من عصير الطماطم.

ملعقة من معجون الطماطم.

½ كوب من الكريمة الطازجة.

بصلة كبيرة مقطعة إلى قطعٍ صغيرة.

2 جزرة مقطعة إلى قطعٍ صغيرة.

2 عود من الكرفس المقطع.

4 أعواد من القرنفل.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من كلّ من: الدقيق، والزبدة. ملح، فلفل أسود -حسب الرغبة-

طريقة التحضير:

1 - اقلي الكرفس والبصل والجزر في وعاءٍ مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثمّ أضيفي عصير الطماطم، ومعجون الطماطم. وضعي الملح والفلفل الأسود وأعواد القرنفل.

2 - اتركي المزيج حتّى يغلي لمدّة خمس عشرة دقيقة، ثمّ ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد.

3 - ضعي المزيج في الخلاط وصفيه في المصفاة. وأضيفي ملعقتين من الزبدة، ومثلهما من زيت الزيتون في وعاءٍ على النار، ثمّ ضعي الدقيق وتحميره حتّى يصبح لونه أصفر.

4 -ومن ثمّ أضيفي الشوربة المصفاة إليه، واتركيه حتّى يغلي. وأضيفي الكريمة الطازجة على وجه الشوربة وقدميها ساخنة.

معلومة:

يساعد فيتامين K والكالسيوم الموجود في شوربة الطماطم في الحصول على عظام صحية وقوية. فالليكوبين في شوربة الطماطم يحسن كتلة العظام، ويمنع هشاشته وتكسّره بسرعة كما ويقلل من مستويات الدم من عامل نخر الورم ألفا (هو بروتين إشارة خلوية (سيتوكين) يشارك في عملية الالتهاب في جسم الإنسان) بنسبة 34٪.