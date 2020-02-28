الصين تسجل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

سجلت الصين 44 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي منذ تفشي المرض أواخر العام الماضي إلى 2788.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الخميس، انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في بر الصين الرئيسي إلى 78824.
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