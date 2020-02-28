4 عادات تؤثر على صحتك. فى الويك إند.. منها متابعة السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتكب الكثير منا عادات خاطئة في الويك إند، وهو ما يؤثر على صحتنا طوال الأسبوع، ومن هذه العادات الخاطئة متابعة مواقع التواصل الاجتماعى والانشغال بهاتفك، وكل هذا يرهقك ويجعل جسمك لا يشعر بالإجازة، في هذا التقرير نتعرف على 4 عادات خاطئة تفعلها في الويك إند وتؤثر على صحتك، وفقاً لموقع " womenshealthmag".

4 عادات خاطئة تؤثر على صحتك في الويك إند

متابعة السوشيال ميديا

الإجازة تعنى الراحة التامة بمعنى أن تنفصل عن العالم سواء العالم الافتراضى عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو أي شيء يذكرك بالعمل، وكذلك فإن الأضواء الوامضة للجهاز الإلكتروني، وحركات العين السريعة المطلوبة إلى جانب الأحداث المرهقة تؤثر على نفسيتك ويمكنها أيضًا تعطيل قدرتك على النوم.

والضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة سيوقف في الواقع الإنتاج الطبيعي لجسمك من الميلاتونين ، والذي تحتاجه لبدء عملية النوم.

الاستيقاظ في وقت متأخر

الاستيقاظ في وقت متأخر يؤثر على الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، وبالتالي لا تستطيع أن تستيقظ مبكراً في اليوم الذى يلي الإجازة وهو ما يؤثر على عادات النوم لديك.

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والحل هو التمسك بنفس وقت الاستيقاظ مهما كان الأمر.

النوم بالمكياج

من العادات الخاطئة التي قد تتبعها، حيث أن المكياج مليء بالمواد الكيميائية، وتضعه على أكبر عضو في جسمك – بشرتك، وبالتالي يتأثر الجلد بالسلب من النوم بالمكياج.

متابعة جروبات العمل

عطلة نهاية الأسبوع يجب أن تتوقف عن متابعة أي شيء يخص العمل فيها، فهى مخصصة للاسترخاء والراحة والانفصال عن هاتف عملك ومسؤولياتك، لأن ذلك يسبب الإجهاد الذى يؤثر على صحتك.