بالفيديو.. متسابقة برنامج "توب شيف" تبتر إصبعها على الهواء

خلال حلقات البث المباشر في الحلقة الأخيرة لبرنامج الطهي "توب شيف" في نسخته الفرنسية، أصيبت إحدى المتسابقات بإصابة بالغة في إصبعها وانزلقت على الأرض، ولكنها لم تستسلم واستطاعت اجتياز المرحلة النهائية على منافسيها.

في الجولة الثانية من الحلقة الأخيرة كان على المرشحين طهي طبق بشكل مفاجئ دون الإعداد له وبسرعة فائفة، وهي فقرة الطاهي الفرنسي الشهير الشيف جلين فييل.







وتسببت تلك السرعة المفاجئة لإحدى المتسابقات للإصابة، وتدعى ناستازيا وهي جزء من فريق الطاهي ميشيل ساران، وكات ناستازيا متوترة للغاية وتفتقر إلى الأفكار لطهي فقرتها التي تبث على الهواء مباشرة، وانتهى بها المطاف بقطع جزء من أصابعها أثناء تقطيعها الجزر.

ثم سارعت الطاهية الشابة للحصول على الماء فانزلقت على الأرض، وسقطت بشكل مروع، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تستسلم واستكملت الحلقة حتى اجتازت المرحلة لتستمر مغارة الشيف الشابة في الطهي.

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وبسؤال ناستازيا، عن حالتها؛ قالت: "لا يوجد شيء خطير، وسأواصل الطهي حتى المرحلة النهائية".





وبالفعل نجحت ناستازيا في اجتياز المرحلة وتأهلت لبقية العرض، واستطاعت التغلب على منافستها جيانماركو في اختبار الفرصة الأخيرة.

ويذاع الموسم الحادي عشر من برنامج "توب شيف" على القناة السادسة الفرنسية، للاختيار بين 15 طاهياً.

وتدربت ناستازيا (30 عاماً) مع كبار الطهاة الفرنسيين وتستمد إلهامها من تقليد الطهي الفرنسي مع وضع لمسة أنثوية للطعام.