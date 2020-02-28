جوينيث بالترو تثير غضب الفرنسيين بـ"كمامة كورونا"

أثارت النجمة الأمريكية جوينيث بالترو غضب الفرنسيين، عقب نشرها صورة على حسابها بموقع "أنستقرام"، مرتدية كمامة واقية، معربة عن مخاوفها من الإصابة بـ"كورونا".

وارتدت النجمة الأمريكية جوينيث بالترو، كمامة واقية خلال تجولها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، خوفاً من فيروس كورونا الجديد، الذي يثير الذعر في البلاد.

ووفقاً لمحطة "إل.سي.إي" الفرنسية، فإن "بالترو"، التي تتواجد في فرنسا لحضور فعاليات أسبوع الموضة بباريس، أثارت الجدل بصورة سيلفي مرتدية الكمامة التي غطت جزء كبير من وجهها.

وأرفقت جوينيث بالترو، صاحبة الـ47 عاماً الصورة بتعليق أثارت سخط الفرنسيين، قالت فيه: "بجنون الشك.. الحذر.. الذعر.. التوتر.. الوباء.. الدعاية.. بالترو سوف تتغلب على هذا وتنام مع هذا الشيء (الكمامة) على متن الطائرة. لقد لعبت ذلك الدور بالفعل في إحدى الأفلام"، في إشارة إلى دورها في فيلم "العدوى".

وفيلم العدوى، أخرجه ستيفن سودربيرج في عام 2011، جسدت خلال جوينيث بالترو دور سيدة أعمال، توفيت فجأة بعد عودتها من هونج كونج إثر إصابتها بمرض.





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وفي منشور آخر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال تجولها في شوارع باريس، قالت بالترو، التي تشعر بالقلق من المجيء إلى فرنسا: "كن في أمان. لا تصافح. اغسل يديك كثيراً".

وأثارت تلك الصور عدة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين هل يقود فيروس كورنا الناس إلى الجنون؟

وتساءلت المحطة الفرنسية: "ما الذي يزعج بعض مستخدمي الإنترنت الذين يعتقدون أن نجمة فيلم Ironman قد أصابها الجنون وتسخر من فرنسا؟".

فيما اعتبر الصحفي الفرنسي يان بارتي، الذي أعاد نشر الصورة على حسابه بـ"أنستقرام"، أن "بالترو" مصابة بفيروس الدماغ وليس كورونا، قائلا: "هل نحن بحاجة إلى جوينيث بالترو في باريس؟".

من جانبه، قال ناشط آخر على موقع التواصل الاجتماعي: "أنا إيطالي وتعيش البلاد في هستيريا. لكن ليس هناك ما يدعو للقلق، هذا الفيروس ليس طاعون"، وقال آخر: "ابق في المنزل بدلاً من نشر صور كهذه".

ومع انتشار المرض المميت الذي اقترب من أن يصبح وباء في جميع أنحاء العالم، سجلت فرنسا أول وفاة لها قبل يومين، وارتفاع الإصابة إلى 18 مصاباً في البلاد.