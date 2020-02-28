نيجيريا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الجمعة 28 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا، الجمعة، عن أول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.



وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن "الحالة، التي تم التأكد من إصابتها يوم 27 فبراير/شباط، تعتبر أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وتعد نيجيريا ثالث دولة أفريقية تبلغ عن وصول كورونا بعد مصر والجزائر.

وكانت مصر قد أعلنت أمس الخميس، شفاء أول حالة حاملة للفيروس في البلاد، لتعود بذلك خالية من كورونا.

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ولطالما حذرت منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الصحية من خطر دخول فيروس كورونا إلى أفريقيا في ظل عدم استعداد مؤسساتها الصحية لمواجهة الفيروس على نطاق واسع.

وشهدت الساعات الأخيرة اتساعا لدائرة ظهور فيروس كورونا حول العالم، وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إن الفيروس موجود حاليا في أكثر من 50 دولة حول العالم.

ولفتت إلى ظهور الفيروس في دول جديدة، هي إستونيا والدنمارك واليونان والنرويج ومقدونيا الشمالية ورومانيا وجورجيا وباكستان والبرازيل، ما يرفع عدد الدول والأراضي المصابة إلى 50.

والخميس، أعلنت هولندا أيضا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت حالة لدى مريض كان قد سافر إلى شمال إيطاليا، أكثر المناطق التي انتشر فيها الفيروس في أوروبا، وفق المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة.