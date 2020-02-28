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الصحة العالمية: جميع الدول معرضة لاستقبال كورونا
الجمعة 28 فبراير 2020
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن أي دولة تفترض أنها لن تتعرض لفيروس كورونا المستجد ترتكب "خطأ قاتلاً"، وإن على الدول الغنية التي قد تظن أنها في وضع أكثر أماناً أن تتوقع مفاجآت.
وأضاف: "يتعين ألا تفترض دولة أنها لن تشهد حالات إصابة.. سيكون ذلك خطأ قاتلا بمعنى الكلمة".
وتابع: "أقول لو أخذنا إيطاليا مثلا، وهي عضو بمجموعة الدول السبع (الصناعية)، فإنها مفاجأة حقيقية، بالتالي فإنه حتى كثير من الدول المتقدمة الأخرى هناك بعض المفاجآت، يجب أن تتوقع بعض المفاجآت".
وأوضح تيدروس أن تفشي فيروس كورونا الجديد في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وصل إلى "مرحلة حاسمة"، وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.
من جانبه، قال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، إن إيران التي أصبح بها أعلى معدل وفيات بالمرض خارج الصين حتى الآن، قد تواجه معدل تفش أسوأ مما هو موجود الآن.
وردا على سؤال عن بلوغ معدل الوفيات في إيران نحو 10% بين حالات الإصابة المؤكدة، قال ريان إن ذلك مؤشر على أن المرض ربما انتشر في إيران بشكل يفوق ما نشرته الإحصاءات الرسمية.
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