شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد المزيد.. 44 وفاة جديدة في الصين والان مع التفاصيل

كورونا يحصد المزيد.. 44 وفاة جديدة في الصين الجمعة 28 فبراير 2020 أعلنت السلطات الصحية في الصين الجمعة وفاة 44 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل مع نهاية يوم 27 شباط/فبراير الجاري ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في الصين إلى ألفين و 788 شخصا.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 327 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الاصابات مع نهاية يوم أمس إلى 78 ألفا و 824 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

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