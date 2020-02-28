شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر لون البول بطعامك ومرضك؟.. تعرف على علامات الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن لون البول يتأثر نتيجة للعديد من العوامل المسببة لهذا الأمر، وتغير اللون يعد علامة علي الإصابة ببعض الأمراض التي يجب الإنتباه لها، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع "webmed".

وأكد التقرير أن البول يتكون من الماء الزائد والسموم المتراكمة في الجسم، ويكون لونه ما بين الأصفر الفاتح إلي الداكن، وذلك وفقا لنسبة السوائل داخل الجسم والسموم، وهناك عوامل أخري تؤثر علي اللون يجب التعرف عليها وهي:

-هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في حدوث تغير في لون البول، ورائحته، كالإكثار من تناول البنجر فيتسبب في نزول بول مائل للون الأحمر، ويكون هذا الأمر مؤقتا وليس هناك داعي للقلق أو التوتر.

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-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الفيتامينات له تأثير ملحوظ علي رائحة ولون البول ، فتناولك لفيتامين سي يزيد من فرص نزول بول مائل للون البرتقالي أو الأخضر، وفيتامين ب تزيد من فرص نزول بول ذو رائحة نفاذة بالإضافة إلى اللون الأحمر.

-وأشار التقرير أن التعرض لفقدان نسبة عاية من السوائل في الجسم، والتعرض للجفاف يعد من الأمور المسببة فيصدور لون بول داكن، وفي هذه الحالة عليك الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.

-أثبتت بعض الدراسات الطبية ان هناك علاقة قوية بين الإصابة بالأنيميا وتغير لون البول، ففي هذه الحالة يزداد فرص ميل البول للون الداكن، بالإضافة إلي بعض الأعراض الأخري كشحوب البشرة، والصداع والدوخة.