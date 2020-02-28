شكرا لقرائتكم خبر عن فرط نشاط الغدة الدرقية مشكلة تسبب جحوظ العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط نشاط الغدة الدرقية يعد من الأمراض التي تعني أن الغدة الدرقية تتعرض لبعض الاضطرابات، والتي يجب التعرف علي السبب وأفضل طرق للعلاج، فالغدة الدرقية تقع في الرقبة وتكون على شكل فراشة وهي المسئول الأساسي في إفراز هرمون البناء وحرق الدهون، نظرا للهرمونات التي تقوم بإفرازها، كما أن حدوث خلل فيها يتسبب في تعرض باقي أعضاء الجسم لبعض المشاكل، في الجلد أو الشعر أو المخ أو العضلات.

وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع "webmed"، الذي أكد أن فرط نشاط الغدة الدرقية تعني حدوث اضطرابات في نسبة إفراز الغدة الدرقية للهرمونات، فتقوم بإفراز نسبة كبيرة من هذه الهرمونات، وهذا يتسبب في تعرض الشخص المصاب بفقدان نسبة كبيرة من وزنه، وأيضا ارتفاع ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب، والتعرض الدائم للقلق والتوتر الشديد.

اعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

وقدم التقرير، العديد من أعراض الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، ومنها:

-نتيجة لزيادة نسبة الهرمونات في الجسم، فنجد أن الشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية يعاني من العصبية الشديدة، والتوتر والقلق، أي تقلبات المزاج المائلة للطاقة السلبية.

-يعاني الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية من صعوبة في النوم أي إصابتهم بالأرق.

-الإصابة والشعور بالتعب الدائم.

-ضعف شديد في العضلات بالجسم.

-زيادة نسبة التبول.

-زيادة نسبة التعرض وخاصة في اليل.

-التعرض لفقدان الوزن غير المبرر وذلك بالرغم من تناول كميات كبيرة من الطعام.

-النساء يتعرضن لعدم انتظام الدورة الشهرية.

-التعرض لضعف في الخصوبة .

-يشعر الشخص المصاب بضعف الرغبة الجنسية.

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-يظهر للشخص المصاب انتفاخ في الرقبة وذلك يكون نتيجة تورم في الغدة الدرقية.

-زيادة نسبة ضربات القلب.

-التعرض للإصابة بجفاف البشرة.

-تساقط الشعر.

-التعرض للشعور بالوخز في الوجه والأطراف.

وأكد التقرير، أنه في حالة الشعور بالأعراض السابق ذكرها، فعليك الذهاب لإجراء بعض التحاليل الخاصة بالغدة الدرقية، ومنها إجراء سونار علي الرقبة للاطمئنان من عدم وجود بؤر علي الغدة الدرقية، بالإضافة إلي إجراء تحليل "tsh و t3 وt4"، وذلك للاطمئنان علي الحالة الصحية الخاصة ونسبة الهرمونات في الجسم.

أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

وقدم التقرير أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية، ومنها:

-الإصابة بمرض جريفز، الذي يتسبب في انتفاخ العين وتصبح أكثر جحوظا.

-الإصابة بالعقيدات أو البؤر الدرقية، فهنا أنت تتعرض لحدوث خلل في نسبة هرمونات الغدة الدرقية ويجب استئصالها.

-في بعض الأحيان يصاب البعض بفرط نشاط الغدة الدرقية نتيجة لحدوث إصابة أو مشكلة في الجهاز المناعي للجسم.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية

وأشار التقرير أن علاج فرط نشاط الغدة يعتمد علي مدي ارتفاع نسبة الهرمونات، ويكون عن طريق تناول بعض الأدوية الهرمونية التي تعمل علي تنظيم نسبتها في الجسم، ولكن في حالة الإصابة ببؤر في الغدة الدرقية، فيكون العلاج اما اليود المشع أو استئصالها عن طريق عملية جراحية.