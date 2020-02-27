شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الكبسولة المبرمجة التى حلت مكان بالون المعدة؟ مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بالكبسولة المبرمجة والتي حلت محل بالون المعدة بدون أي جراحة تماماً.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقرير التالي كل ما يتعلق بالكبسولة المبرمجة.

وأوضحت مراكز كوينز في حديثها لـ ”الخليج 365” إن بالون المعدة لم تعد تلك البالون التقليدية التي يتم تركيبها عن طريق المنظار، فالبالون الحديث يتم تركيبها بدون استخدام جراحة تماما عن طريق ما يسمى بالكبسولة المبرمجة.

ما هي الكبسولة المبرمجة البديلة لبالون المعدة؟

الكبسولة المبرمجة عبارة عن قرص يبتلعه المريض بقليل من الماء، هذا القرص يكون متصل بقسطرة رفيعة للغاية، بعد التأكد من دخول الكبسولة إلي المعدة نقوم بنفخ البالون عن طريق سائل مخصص لها، بعد ذلك يمارس المريض حياته الطبيعية بعد ساعتين وبعد يوم او يومين من الممكن ان يعود لعمله بشكل طبيعي.

تتميز الكبسولة المبرمجة أنها لا تحتاج الي منظار تماما اثناء تركيبها، وحتى ازالتها لا تحتاج الي تدخل من جانب الطبيب لانها بعد 4 شهور الي 6 شهور تنزل اثناء عملية الاخراج.



5 مميزات للكبسولة المبرمجة في انقاص الوزن

وتعتبر الكبسولة المبرمجة احدث اساليب انقاص الوزن والتي تمكن المريض من انقاص 20 الي 30 كيلو من وزنه عن طريق اخضاع المريض لنظام غذائي محكم، مع ممارسة الرياضة باستمرار.

الكبسولة المبرمجة لا تناسب من يعاني من تقرحات في المعدة، او ارتجاع في المريء.

وتعتبر من افضل الحلول للمريض الذي لا يريد اي تدخل جراحي، وتتم بدون الم ويستطيع من خلالها الوصول الي الوزن المثالي، مع التخلص من جميع عواقب السمنة مثل الضغط والسكر وغيرها.

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