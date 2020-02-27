تعاني صاحبات البشرة الدهنية من المسامات الواسعة التي تساعد في زيادة إفراز الزيوت والدهون على سطح الجلد. ونظراً الى ذلك، غالباً ما يشتكين من سيلان المكياج، لا سيما الفاونديشن، مما يفسد مكياجهن ويؤثر سلباً على جمال إطلالتهن.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في ما يلي، الى طريقة تثبيت الفاونديشن للبشرة الدهنية، فمن خلالها ستحصلين على مكياج متألق وثابت لساعات طويلة.



اختيار الفاونديشن للبشرة الدهنية

قبل التفكير بكيفية تثبيت الفاونديشن على البشرة الدهنية، من المهم جداً اختيار كريم الأساس المناسب لهذا النوع من البشرة، بحيث يعمل على امتصاص الزيوت والدهون وإغلاق المسامات في البشرة، مما يمنع سيلان مستحضرات الأساس، وخصوصاً الفاونديشن، ويجعلها ثابتة على البشرة لساعات طويلة.



تثبيت الفاونديشن على البشرة الدهنية

لتثبيت الفاونديشن على البشرة الدهنية، قومي أولاً بتطبيق البرايمر بعد تنظيف البشرة جيداً، فهو يعمل على تصغير المسامات وامتصاص زيوت البشرة. من ثم، طبقي الفاونديشن على بشرة الوجه، مع الضغط على البشرة بأطراف أصابعك أثناء تمرير الفاونديشن على الوجه بطريقة هادئة ولطيفة. بعدها، استخدمي البودرة التي تمتص أي زيوت زائدة موجودة على البشرة، وذلك من خلال وضع كمية قليلة من بودرة الوجه على مختلف أنحاء الوجه، بواسطة فرشاة مكياج كبيرة الحجم، على أن توزعيها بالتساوي على الوجه، وخصوصاً عند منطقة الجبين والأنف والذقن، وذلك للتخفيف من لمعان هذه المنطقة من الوجه التي تكثر فيها الإفرازات الدهنية، مما يساعد في تثبيت الفاونديشن على البشرة الدهنية لساعات طويلة.



بعض أنواع الفاونديشن للبشرة الدهنية

Dior Backstage Face & Body Foundation

يعد هذا المستحضر خياراً مثالياً لذوات البشرة الدهنية اللواتي يرغبن في مكياج بشرة نهاري ثابت ومتألق، حيث أنه يحول دون لمعان البشرة ويمتص الزيوت الزائدة في البشرة ليمنحك مكياجاً نهارياً يدوم طويلاً، إضافة الى أنه يوفر لك تغطية طبيعية للبشرة مع قدرة عالية على إخفاء عيوب البشرة.

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Nars Natural Radiant Longwear Foundation

يلائم هذا الفاونديشن أنواع البشرة كافة، وخصوصاً البشرة الدهنية، كونه يدوم لمدة 16 ساعة من دون أن يسيل أو يفسد مكياجك. كما أن تركيبته الخالية من الزيوت تتغلغل في البشرة لتملأ التجاعيد والخطوط الدقيقة، فتمنحك تغطية مثالية للبشرة وتخفي العيوب والشوائب بشكل تام.



CLINIQUE Acne Solutions Liquid Makeup

يحتوي هذا الفاونديشن من CLINIQUE على حمض الساليسيليك الذي يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة، إضافة الى حمض الهيالورونيك وحمض الصوديوم اللذين يعملان على تثبيت الماء في الجلد من دون أن يسببا في انسداد المسام، والحصول على مكياج أكثر سلاسة وثباتاً.

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