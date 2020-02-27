أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف الكاف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - ما رأيك لو اخترت لطفلتك اسماً يبدأ بحرف الكاف؛ لأننا اكتشفنا أن هذا الاسم يحمل معاني وصفات جميلة للنساء والفتيات... معاني أسماء بنات: كيرا: الفتاة ذات الشعر الطويل الأسود الفاحم الناعم.

كايسي: الفتاة الجميلة قوية الملاحظة. كايلي: الفتاة الجميلة الرشيقة.

كايدن: المرأة التي تتحلى بالشجاعة. كارلا: المرأة الطاغية الأنوثة.

كادي: اسم شجرة عطرة الرائحة، ويعني المرأة الناعمة اللطيفة. Advertisements كابية: يعني المرأة العطوف المتسامحة.

كنوز: الأشياء الثمينة المدفونة تحت الأرض. كايا: المرأة القوية العنيدة.

كايرا: المرأة التي تعطف على من حولها. كيت: اسم إنجليزي وهي المرأة العفيفة النقية.

كاران: اسم هندي ويعني الفتاة الشجاعة. كارولين: الفتاة الجذابة.

كاديان: يعني المرأة البسيطة العفوية. كاتلين: الفتاة المعتزة بنفسها.

كنار: اسم آلة موسيقية. كنز: الأميرة أو الملكة.

كنري: اسم طائر حسن الصوت.

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