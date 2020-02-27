كيفية مساعدة الطفل على الجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - متى يستطيع الطفل الجلوس بمفرده؟ ، يمكن أن يحدث ذلك في عمر ستة أشهر، ولكن قد يجلس الطفل لوحده قبل أو بعد ذلك، على الأم أن تساعد الطفل على الجلوس بمفرده، فهذه الخطوة مهمة جدا للأم أهمية جلوس الطفل بمفرده: تساعد الأم على إطعام الطفل.

تساعد الأم والطفل على التواصل بينهما.

تقلل من ارتجاع الطفل والقيء وتغيير الملابس باستمرار. الفوائد السابقة لجلوس الطفل بمفرده ذكرها الدكتور أحمد موافي أخصائي طب الأطفال، ويشير إلى ما يلي بخصوص جلوس الطفل بمفرده أيضاً: يبدأ الرضيع في تثبيت رأسه في عمر أربعة أشهر.

إذا لم ينجح الرضيع في تثبيت رأسه فيجب أن يعرض على الطبيب للتأكد من أن لا يعاني من أي أمراض في جهازه العصبي.

التحكم في رأس الرضيع بحيث لا يسقط رأسه على صدره هو أول دلائل وعلامات التطور الحركي الصحيح للطفل، وبالتالي فهو لن ينجح في الحبو والجلوس بمفرده بدون أن يتحكم برأسه.

يجب عدم مقارنة الأطفال ببعضهم البعض لأن كل طفل يختلف عن الآخر من حيث قدراته وتطور نموه. Advertisements طرق لمساعدة طفلك على الجلوس: هذا السؤال الذي تسأله الأم لكي تبدأ بمرحلة تقليل المعاناة مثل الحمل المستمر للرضيع والتعب عند إطعامه حيث تبدأ بإدخال الطعام الخارجي له، وعلى ذلك يمكن أن تقومي بما يلي: تأكدي أن طفلك قد اصبح قادرا على النوم على بطنه، فهو لن يجلس دون مساعدة دون أن ينام على بطنه ويحرك رأسه.

يمكن أن تقلبي الصغير على بطنه وتجلس بموازاته بحيث يكون وجهك مقابلاً له فهذا يساعده على البقاء في هذا الوضع لأطول مدة ممكنة.

يمكن أن يبدأ الصغير بالجلوس في حضنك لمدة دقيقة لكي يعتاد على وضعية الجلوس. بعد ذلك يمكنك وضعه على كرسي مخصص لجلوس الرضع وأن تبقي أمامه لكي لا يبكي ويطلب الجلوس في حضنك.

يمكن أن يمسك بالألعاب المفضلة له.

ويمكن ان تستخدمي عضاضة الفواكه لكي يتسلى بها. لا تغيبي عن وجهه فجأة لأنه سوف ينبطح على ظهره ويبكي.

التشجيع أنت تعرفين طرقه بالابتسام والغناء والمناغاة وأنت قبالته لكي يشعر بالأمان.

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