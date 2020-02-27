رجيم لإنقاص الوزن سريعاً

إذا كنت تحلمين بجسم ممشوق وبطن مسطح، فسوف نعرض عليك رجيم الردة لتخسيس الجسم فى أسبوع.



الأسبوع الأول:



الإفطار:



بيضة مسلوقة أو كوب زبادي + شريحة توست أو ربع رغيف + 3 ملاعق ردة أو 2 قرص ردة

بين الإفطار والغداء:

حبة واحدة من الفاكهة (موزة أو تفاح أو برتقال) + ملعقة ردة



الغداء:



طبق خضار بدون سمن أو زيت + سلطة خضراء + سمكة مشوية أو ربع دجاجة أو قطعتا لحم + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

بين الغداء والعشاء:

حبة واحدة من الفاكهة (موزة أو تفاح أو برتقال) + ملعقة ردة



العشاء:



كوب زبادي + بيضة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

أو شريحة لحم صغيرة + 1 توست + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

أو 2 ملعقة جبن قريش أو جبن قليل الدسم + شريحة توست + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة



الاسبوع الثاني



الإفطار اليومي اختيار من أي من الآتي:



1. ½ كوب عصير برتقال أو برتقالة كاملة + بيضة مسلوقة + شريحة توست أو ربع رغيف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

2. 1 زبادي + ثمرة فاكهة ويفضل البرتقال أو التفاح لاحتوائها على الألياف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

3. تفاحة كاملة بقشرها + شريحة بسكوت دايجستف كبيرة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة



الغذاء اليومي اختيار من أي من الآتي:



1. 2 شريحة توست ريجيم + شريحة جبن شيدر + ثمرة فاكهة (تفاح أو برتقال) + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

2. 2 شريحة توست ريجيم + علبة تونة صغيرة بدون زيت أو سمكة مشوية متوسطة + سلطة خيار (2 ملعقة زبادي و1 خيار) + ثمرة فاكهة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

3. 4 ملاعق فول بالليمون والكمون + 2 شريحة توست ريجيم + ثمرة فاكهة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

العشاء اليومي اختيار من أي من الآتي: (يمكن تبديل وجبة الغداء بالعشاء حسب الرغبة)

1. ¼ فرخة مشوية أو مسلوقة + سلاطة خضراء +4 ملاعق خضار سبانخ أو فاصوليا أو خرشوف لاحتوائها على الكثير من الألياف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

2. 2 بيضة مسلوقة + سلاطة خضراء ويمكن إضافة الجزر عليها + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة

3. شريحة سمك أو سمكة مشوية أو تونة بدون زيت + 2 ملعقة أرز ويفضل الأرز الأسمر + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة



الأسبوع الثالث:



الإفطار:



4 ملاعق فول بليمون أو 1 زبادي أو بيضة مسلوقة + شريحة توست + قهوة أو شاي بلبن منزوع الدسم + 3 ملاعق ردة أو 2 قرص ردة



الغداء:



أى كمية من الخضار المشكل المطبوخ في طاجن أو مسلوق أو نيء × نيء وممكن تبديل الخضار المسلوق بالسلاطة الخضراء

+ أى كمية من السمك المشوي أو التونة بدون زيت أو الفراخ المشوية.

ويضاف إلى الوجبة 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة



العشاء:



1 زبادي + 2 شريحة توست

أو 5 ملاعق جبن قريش أو جبن خالي الدسم + 1 شريحة توست

أو بطاطس مسلوقة + سلطة خضراء ويضاف للوجبة 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة



الأسبوع الرابع



الإفطار:



شريحة توست + 2 ملعقة عسل

أو 2 بيضة + شريحة لانشون

أو كوب زبادي و ملعقة ردة

مع وجبة الإفطار 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة

بين الإفطار والغداء:

حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة



الغداء:



طبق خضار بدون سمن أو زيت أو سلطة خضراء

نصف دجاجة أو قطعتا لحم بحجم 1/4 كيلو أو 5 شرائح رومي مدخن

2 ملعقة ردة أو 2 قرص ردة

بين الغداء والعشاء:

حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة



العشاء: مثل الغذاء



بعد العشاء بساعتين عند الإحساس بالجوع:

حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة



الأسبوع الخامس



الإفطار



شريحة توست + 2 ملعقة عسل أو مربى

أو شريحة توست + 5 ملعقة جبنة قريش أو جبن منزوع الدسم

مع وجبة الإفطار يجب تناول 3 أكواب ماء + أو 2 ملعقة ردة



الغداء:



الاختيار الأول: مكرونة مسلوقة أي كمية (يمكن إضافة كاتشب) + سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.

الاختيار الثاني: بطاطس مسلوقة أي كمية + سلطه خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.

الاختيار الثالث: أرز مسلوق أي كمية + سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.

مع وجبة الغذاء يجب تناول 3 أكواب ماء + 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة



العشاء:



صنف واحد فاكهة أي كمية غير الفواكة غير المسموحة.

مع وجبة العشاء يجب تناول 3 أكواب ماء + 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة

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الأسبوع السادس



الإفطار: ثابت في جميع الأيام

1 تفاحة + قهوة أو شاي بحليب منزوع الدسم وممكن استخدام بدائل السكر



اليوم الأول:



الغداء:



ربع دجاجة مشوية أو علبة تونة + 4 ملاعق أرز أو 4 ملاعق مكرونة + 5 ملاعق سلطة



العشاء:



2بيضة مسلوقة + سلطة خضراء



اليوم الثاني:



الغداء:



علبة تونة مصفاة من الزيت أو سمكة مشوية متوسطة الحجم+ سلطة خضراء



العشاء:



1 بطاطس مسلوقة + سلطة خضراء + حبة فاكهة ( تفاح أو خوخ أو كمثري.... )



اليوم الثالث:



الغداء:



2شريحة لحم + سلطة خضراء + خضار مسلوق



العشاء:



5 ملاعق جبن قريش أو بيضة مسلوقة + 1 توست ريجيم



اليوم الرابع:



الغداء:



علبة تونة مصفاة من الزيت أو سمكة مشوية متوسطة الحجم+ سلطة خضراء أو خضار مسلوق بأى كمية



العشاء:



5 ملاعق جبنة قريش + بيضة مسلوقة + 1 توست ريجيم



اليوم الخامس:



الغداء:



4 قطع لانشون (مرتديلا) أو رومي مدخن أو ربع دجاجة + سلطة خضراء أو خضار مسلوق+ 1 برتقالة



العشاء:



صنف واحد من الفاكهة لا يزيد عن 3 ثمرات



اليوم السادس:



الغداء:



سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية



العشاء:



سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية



اليوم السابع:



الغداء:



سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية



العشاء:



سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية

ويشرب قبل كل وجبة كوب ماء كبير مع أخد 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة

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