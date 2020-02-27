رجيم لإنقاص الوزن سريعاً

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إذا كنت تحلمين بجسم ممشوق وبطن مسطح، فسوف نعرض عليك رجيم الردة لتخسيس الجسم فى أسبوع.
الأسبوع الأول:
الإفطار:
بيضة مسلوقة أو كوب زبادي + شريحة توست أو ربع رغيف + 3 ملاعق ردة أو 2 قرص ردة
بين الإفطار والغداء:
حبة واحدة من الفاكهة (موزة أو تفاح أو برتقال) + ملعقة ردة
الغداء:
طبق خضار بدون سمن أو زيت + سلطة خضراء + سمكة مشوية أو ربع دجاجة أو قطعتا لحم + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
بين الغداء والعشاء:
حبة واحدة من الفاكهة (موزة أو تفاح أو برتقال) + ملعقة ردة
العشاء:
كوب زبادي + بيضة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
أو شريحة لحم صغيرة + 1 توست + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
أو 2 ملعقة جبن قريش أو جبن قليل الدسم + شريحة توست + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
الاسبوع الثاني
الإفطار اليومي اختيار من أي من الآتي:
1. ½ كوب عصير برتقال أو برتقالة كاملة + بيضة مسلوقة + شريحة توست أو ربع رغيف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
2. 1 زبادي + ثمرة فاكهة ويفضل البرتقال أو التفاح لاحتوائها على الألياف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
3. تفاحة كاملة بقشرها + شريحة بسكوت دايجستف كبيرة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
الغذاء اليومي اختيار من أي من الآتي:
1. 2 شريحة توست ريجيم + شريحة جبن شيدر + ثمرة فاكهة (تفاح أو برتقال) + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
2. 2 شريحة توست ريجيم + علبة تونة صغيرة بدون زيت أو سمكة مشوية متوسطة + سلطة خيار (2 ملعقة زبادي و1 خيار) + ثمرة فاكهة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
3. 4 ملاعق فول بالليمون والكمون + 2 شريحة توست ريجيم + ثمرة فاكهة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
العشاء اليومي اختيار من أي من الآتي: (يمكن تبديل وجبة الغداء بالعشاء حسب الرغبة)
1. ¼ فرخة مشوية أو مسلوقة + سلاطة خضراء +4 ملاعق خضار سبانخ أو فاصوليا أو خرشوف لاحتوائها على الكثير من الألياف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
2. 2 بيضة مسلوقة + سلاطة خضراء ويمكن إضافة الجزر عليها + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
3. شريحة سمك أو سمكة مشوية أو تونة بدون زيت + 2 ملعقة أرز ويفضل الأرز الأسمر + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
الأسبوع الثالث:
الإفطار:
4 ملاعق فول بليمون أو 1 زبادي أو بيضة مسلوقة + شريحة توست + قهوة أو شاي بلبن منزوع الدسم + 3 ملاعق ردة أو 2 قرص ردة
الغداء:
أى كمية من الخضار المشكل المطبوخ في طاجن أو مسلوق أو نيء × نيء وممكن تبديل الخضار المسلوق بالسلاطة الخضراء
+ أى كمية من السمك المشوي أو التونة بدون زيت أو الفراخ المشوية.
ويضاف إلى الوجبة 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
العشاء:
1 زبادي + 2 شريحة توست
أو 5 ملاعق جبن قريش أو جبن خالي الدسم + 1 شريحة توست
أو بطاطس مسلوقة + سلطة خضراء ويضاف للوجبة 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
الأسبوع الرابع
الإفطار:
شريحة توست + 2 ملعقة عسل
أو 2 بيضة + شريحة لانشون
أو كوب زبادي و ملعقة ردة
مع وجبة الإفطار 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة
بين الإفطار والغداء:
حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة
الغداء:
طبق خضار بدون سمن أو زيت أو سلطة خضراء
نصف دجاجة أو قطعتا لحم بحجم 1/4 كيلو أو 5 شرائح رومي مدخن
2 ملعقة ردة أو 2 قرص ردة
بين الغداء والعشاء:
حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة
العشاء: مثل الغذاء
بعد العشاء بساعتين عند الإحساس بالجوع:
حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة
الأسبوع الخامس
الإفطار
شريحة توست + 2 ملعقة عسل أو مربى
أو شريحة توست + 5 ملعقة جبنة قريش أو جبن منزوع الدسم
مع وجبة الإفطار يجب تناول 3 أكواب ماء + أو 2 ملعقة ردة
الغداء:
الاختيار الأول: مكرونة مسلوقة أي كمية (يمكن إضافة كاتشب) + سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.
الاختيار الثاني: بطاطس مسلوقة أي كمية + سلطه خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.
الاختيار الثالث: أرز مسلوق أي كمية + سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.
مع وجبة الغذاء يجب تناول 3 أكواب ماء + 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة
العشاء:
صنف واحد فاكهة أي كمية غير الفواكة غير المسموحة.
مع وجبة العشاء يجب تناول 3 أكواب ماء + 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة
الأسبوع السادس
الإفطار: ثابت في جميع الأيام
1 تفاحة + قهوة أو شاي بحليب منزوع الدسم وممكن استخدام بدائل السكر
اليوم الأول:
الغداء:
ربع دجاجة مشوية أو علبة تونة + 4 ملاعق أرز أو 4 ملاعق مكرونة + 5 ملاعق سلطة
العشاء:
2بيضة مسلوقة + سلطة خضراء
اليوم الثاني:
الغداء:
علبة تونة مصفاة من الزيت أو سمكة مشوية متوسطة الحجم+ سلطة خضراء
العشاء:
1 بطاطس مسلوقة + سلطة خضراء + حبة فاكهة ( تفاح أو خوخ أو كمثري.... )
اليوم الثالث:
الغداء:
2شريحة لحم + سلطة خضراء + خضار مسلوق
العشاء:
5 ملاعق جبن قريش أو بيضة مسلوقة + 1 توست ريجيم
اليوم الرابع:
الغداء:
علبة تونة مصفاة من الزيت أو سمكة مشوية متوسطة الحجم+ سلطة خضراء أو خضار مسلوق بأى كمية
العشاء:
5 ملاعق جبنة قريش + بيضة مسلوقة + 1 توست ريجيم
اليوم الخامس:
الغداء:
4 قطع لانشون (مرتديلا) أو رومي مدخن أو ربع دجاجة + سلطة خضراء أو خضار مسلوق+ 1 برتقالة
العشاء:
صنف واحد من الفاكهة لا يزيد عن 3 ثمرات
اليوم السادس:
الغداء:
سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية
العشاء:
سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية
اليوم السابع:
الغداء:
سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية
العشاء:
سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية
ويشرب قبل كل وجبة كوب ماء كبير مع أخد 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة
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