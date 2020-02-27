دبي الذكية تكرم الجهات الأكثر امتثالا للبيانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرمت دبي الذكية قائمة الجهات الأكثر امتثالاً للبيانات التي حققت أفضل نتائج ضمن مبادرة "البيانات أولاً - تحدي بيانات المدينة".

وأطلقت المبادرة في 2019 بهدف تكريم الجهات التي تساهم بشكل كبير في توفير بياناتها على منصة "دبي بالس"، وتدعم تعزيز البيئة المحفزة للبيانات داخل المؤسسات.



شارك في التحدي 35 جهة حكومية وشبه حكومية، ما يظهر الاهتمام الكبير والمتنامي الذي تشهده المنافسة التي استمرت لمدة 6 أشهر.

ويجمع التحدي شركاء البيانات لدبي الذكية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بهدف تشجيع جميع الجهات على مضاعفة جهودهم، لجمع البيانات وتقديمها.

كما يهدف التحدي إلى تسليط الضوء على القيمة التي تجلبها البيانات إلى إمارة دبي، مع تأكيد أهمية الجهود وإكمال المخطط لتحويل دبي إلى واحدة من المدن الذكية.